Усик впервые показал, как готовится к бою с Джошуа (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик начал интенсивные тренировки перед реваншем с Энтони Джошуа, который должен пройти в конце лета

Александр Усик на тренировке / Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)

Уже со дня на день должно быть официальное объявление даты боя Усик – Джошуа. Ожидается, что поединок пройдет этим летом.

Раз так, то нужно приступать к интенсивным тренировкам. Что и делает в Александр. В Instagram Усик впервые показал свою подготовку к реваншу.

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"Тяжелая работа", – подписал снимки боксер.

Мы уже рассказывали, что Александр позвал в свой тренировочный лагерь польского гиганта Дамьяна Кныбу. Польский гусар умеет нокаутировать ударами по воздуху.

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Напомним, что первый бой с Джошуа украинец выиграл прошлой осенью. И забрал у британца чемпионские пояса.

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Ранее мы сообщали, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик опустился на второе место рейтинга лучших боксеров.