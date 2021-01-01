"Там все на голову выше Васи": эксперты разобрали фиаско года в боксе

Звезда мирового бокса Василий Ломаченко был в шаге от титула абсолютного чемпиона мира. Но по очкам проиграл Теофимо Лопесу. Почему так произошло и что делать дальше – об этом мы поговорили с главой профессионального бокса в Украине Михаилом Завьяловым и известным рефери Олегом Кудеровым.

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- В ровном бою проиграл. Здесь была конечно самоуверенность. Потому что они даже в контракте не прописали матч-реванш. Что неправильно. Для нас всех это немножечко удар по имиджу. Бой был ровный, но если бы я судил, то победу бы отдал американцу. Первые раунды – это не Вася был. Очень неуверенный, совершенно зажатый. Ни красоты, ничего", – говорит Михаил Михайлович.

Почему был зажатый? "Думаю, команда Васи акцентировала внимание на том, чтобы не пропустить в первых раундах. Когда у соперника есть силы, быстрота, нужно быть очень осторожным. В боксе многие говорят, надо пройди 3-4 раунда, а дальше будет полегче. Я думаю Ломаченко хотел посмотреть Лопеса, измотать и во второй половине боя набирать очки.

Лопес – страшный нокаутер. И это сдерживало. Зная, что каждый удар – это нокаут! Поэтому нужно быть очень внимательным и осторожным. Когда Ломаченко спохватился и начал наращивать темп – было поздно, победных очков не хватило.

Надо принимать поражение достойно, делать выводы и стремиться вернуть все обратно. Он очень классный боксер и он восстановится. Хотя сейчас трудно будет собрать все титулы. Но у него есть силы и талант, чтобы вернуть свои кровью завоеванные пояса!", – считает Завьялов.

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Напомним, ранее Ломаченко заявил, что его засудили в бою с Лопесом: "Судьи были заряжены. Это была чья-то игра".

"Я не имею право оспаривать решение судей. Ну проиграл, что тут говорить. Не надо драматизировать. Да, Василий нас приучил к победам. Он выступал не с проходными боксерами. И у всех выиграл. И мы привыкли, что он выигрывает с большим отрывом. Здесь не получилось. Ничего страшного", – мнение Кудерова.

Стоит ли Ломаченко оставаться в легкой категории? "Вы посмотрите – там все на голову выше Васи. Он перешел почему – чтобы завоевать как можно больше поясов в разных категориях. И получается так: чем больше весовая категория, тем и выше гонорар. Почему боксеры тяжелых весовых категорий стремятся в супертяжи? Там совсем другие деньги. Как говорят американцы: "В боксе есть только две весовые категории – супертяжелая и все остальные", – резюмирует Завьялов.

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

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