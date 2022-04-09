Одни руины. Беринчик показал последствия "русского мира" в Тростянце

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик в качестве волонтера побывал в освобожденном от российских захватчиков Тростянце

Денис Беринчик шокирован разрушениями Тростянца / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Украинский боксер Денис Беринчик с первых дней защищает свою родину от российских фашистов. Во время осады Киева украинский спортсмен вступил в тероборону своего района ДВРЗ и взял в руки автомат.

А сейчас прославленный боксер вместе с волонтерами помогает с обеспечением украинских военных и сил территориальной обороны. В одной из своих поездок Беринчик побывал в освобожденном от рашистов Тростянце Сумской области.

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В своем Instagram Денис опубликовал последствия "русского мира". Центр украинского города весь в разрухе и завален техникой оккупантов.

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Ранее мы рассказывали, как Беринчик выразил уважение всем, кто с первых дней защищает страну. Кроме этого, украинский обладатель титула WBO International в легком весе напомнил всем, что его родной Луганск – это территория Украины.