Обидчик Ломаченко проиграл из-за травмы. Сенсация от насильника

Американец Теофимо Лопес, в прошлом году одолевший Василия Ломаченко, в уикенд потерял все чемпионские пояса в легком весе из-за сенсационного поражения австралийцу Джорджу Камбососу.
Однако Камбосос ни за что не выиграл бы у Лопеса, не будь у последнего травмы.
Об этом заявил другой американский боксер – скандальный легковес Роландо Ромеро, друг Лопеса.
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"Теофимо дрался с травмой – это было видно уже в первом раунде. У него был поврежден локоть. Я это знаю, потому что встречался с Лопесом неделю назад – я прикоснулся к его руке, и Тео закричал от боли. Из-за этого в бою с Камбососом он не мог нормально защищаться и выбрасывать удары", – приводит слова Ромеро Boxingnews24.
"Я бы легко нокаутировал Камбососа, и Лопес может это сделать в матче-реванше. Без проблем", – добавил Ромеро.
Отметим, что сам Ромеро 5 декабря должен был бы подраться с Джервонтой Дэвисом, однако Роландо отстранили от этого боя из-за обвинений в изнасиловании, выдвинутых сразу несколькими девушками.
А перед этим Ромеро оскорбил Ломаченко так, как даже Лопес не позволял: "Ломаченко – бздун. Реванш с Лопесом? Ломаченко может пойти на ***", – говорил Роландо.