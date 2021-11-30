Обидчик Ломаченко проиграл из-за травмы. Сенсация от насильника

Теофимо Лопес сенсационно уступил Джорджу Камбососу из-за проблем со здоровьем – такое заявление сделал скандальный американский боксер Роландо Ромеро

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Американец Теофимо Лопес, в прошлом году одолевший Василия Ломаченко, в уикенд потерял все чемпионские пояса в легком весе из-за сенсационного поражения австралийцу Джорджу Камбососу.

Однако Камбосос ни за что не выиграл бы у Лопеса, не будь у последнего травмы.

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Об этом заявил другой американский боксер – скандальный легковес Роландо Ромеро, друг Лопеса.

"Теофимо дрался с травмой – это было видно уже в первом раунде. У него был поврежден локоть. Я это знаю, потому что встречался с Лопесом неделю назад – я прикоснулся к его руке, и Тео закричал от боли. Из-за этого в бою с Камбососом он не мог нормально защищаться и выбрасывать удары", – приводит слова Ромеро Boxingnews24.

Теофимо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

"Я бы легко нокаутировал Камбососа, и Лопес может это сделать в матче-реванше. Без проблем", – добавил Ромеро.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

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Отметим, что сам Ромеро 5 декабря должен был бы подраться с Джервонтой Дэвисом, однако Роландо отстранили от этого боя из-за обвинений в изнасиловании, выдвинутых сразу несколькими девушками.

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

А перед этим Ромеро оскорбил Ломаченко так, как даже Лопес не позволял: "Ломаченко – бздун. Реванш с Лопесом? Ломаченко может пойти на ***", – говорил Роландо.