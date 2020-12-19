Непобедимый чеченец вызывает Усика на бой в четыре часа ночи

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев, в прошлом году нокаутировавший Александра Гвоздика, вызвал на бой еще одного украинца – Александра Усика. Правда, последнему для этого нужно опуститься с супертяжей в крузервейт.

Реклама

Читайте также: Удар, как молот: непобедимый украинец из MMA нокаутировал россиянина в Москве

"Если хорошо пообедаю, могу побоксировать и в тяжелом весе. С кем из тяжеловесов хотел бы провести бой? Если надо будет, могу и с Усиком. Хоть в четыре часа ночи. Я четырежды с ним боксировал, он обычный человек. Его реально победить. Не надо думать о нем, как о роботе", – приводит слова Бетербиева "Матч-ТВ"

Артур Бетербиев / Фото: Getty Images

Реклама Александр Усик / Фото: Instagram

Напомним, что Бетербиев и Усик встречались на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. Их поединок в 1/4 финала завершился победой украинца, который впоследствии выиграл "золото" тех соревнований.

Читайте также: Усик готов разрешить бой Джошуа – Фьюри. Кажется, сумма компенсации победила амбиции

Добавим, что на профи-ринге чеченец-аккинец Бетербиев не знает пока что горечи поражений – у него 15 побед, все добыты нокаутом.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама