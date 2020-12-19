Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик готов разрешить бой Джошуа – Фьюри. Кажется, сумма компенсации победила амбиции

19 декабря, 12:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Усик назвал бой Джошуа – Фьюри большим событием

Александр Усик намекнул, что готов обсудить возможность отсрочки своего поединка против Этони Джошуа ради суперпоединка британца против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее промоутер Джошуа озвучил сумму, за которую они надеются откупиться от Усика.

Реклама

Читайте также: С кем Усику драться за пояс? Полный список кандидатов

"Все четыре пояса могут оказаться в одних руках одного человека. Это может быть уникальная возможность. Мы все должны поговорить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие", – сказал Усик The Sun.

"Я все еще хочу драться с Энтони Джошуа за титул. Есть много факторов, чтобы этот бой состоялся, моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят сразиться с ним. Такие как Тайсон Фьюри", – добавил Усик.

Как мы писали ранее, Энтони Джошуа вообще не горит желанием драться с Александром Усиком. Чемпион готов пожертвовать поясом WBO ради встречи с Тайсоном Фьюри.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком:

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять