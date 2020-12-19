Усик готов разрешить бой Джошуа – Фьюри. Кажется, сумма компенсации победила амбиции

Александр Усик намекнул, что готов обсудить возможность отсрочки своего поединка против Этони Джошуа ради суперпоединка британца против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее промоутер Джошуа озвучил сумму, за которую они надеются откупиться от Усика.

Реклама

Читайте также: С кем Усику драться за пояс? Полный список кандидатов

"Все четыре пояса могут оказаться в одних руках одного человека. Это может быть уникальная возможность. Мы все должны поговорить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие", – сказал Усик The Sun.

"Я все еще хочу драться с Энтони Джошуа за титул. Есть много факторов, чтобы этот бой состоялся, моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят сразиться с ним. Такие как Тайсон Фьюри", – добавил Усик.

Как мы писали ранее, Энтони Джошуа вообще не горит желанием драться с Александром Усиком. Чемпион готов пожертвовать поясом WBO ради встречи с Тайсоном Фьюри.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком:

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама