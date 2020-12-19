Усику пришлось бы отрезать ногу ради боя с Саулем Альваресом

Украинский супертяж дал прогноз на первый поединок Канело в 2020 году

В ночь с 19 на 20 декабря в Сан-Антонио чемпион мира в четырех категориях Сауль Альварес проведет первый бой в 2020 году против и владельца пояса WBA во 2-м среднем весе Каллума Смита. Накануне украинский супертяж Александр Усик признался, что его поединок с Альваресом никогда не состоится – Канело ранее не поднимался выше полутяжелого дивизиона, а Усик не сможет опуститься в категории.

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"Думаю, что не смог бы опуститься в весе. Я покинул крузервейт, так как мне было слишком тяжело делать вес. Мне пришлось бы отрезать ногу или что-то еще, чтобы подраться с кем-то вроде Альвареса", – цитирует Усика The Sun.

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Также украинец дал прогноз на завтрашний бой: "Я думаю, что в боксе у каждого есть шанс. Смит обладает хорошими навыками, но мне кажется, что Альварес выше него на два уровня. Однако это бокс, и всякое может случиться".

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Ранее мы писали, что Усик готов разрешить бой Джошуа – Фьюри. Украинец намекнул, что готов обсудить возможность отсрочки своего поединка против Энтони.

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