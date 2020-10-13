"Дубасить людей бесполезно": любимица Лукашенко отреагировала на избиение своего брата

Биатлонистка Дарья Домрачева призвала всех "успокоиться" и не сказала ни одного кривого слова в адрес правителя Беларуси

Главная звезда белорусского спорта, 4-кратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева отреагировала на избиение в Минске ее брата-архитектора. Напомним, накануне Никита Домрачев был изуродован силовиками – его повалили с велосипеда, избили, а затем затащили в микроавтобус и увезли в СИЗО. Позже отпустили, и сейчас он дома ждет суда по делу об "участии в несанкционированном массовом мероприятии".

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Дарья Домрачева – несмотря на зверское избиение брата – выступила с довольно мягким заявлением, не сказав ни одного кривого слова в адрес Александра Лукашенко, при этом призвав всех "успокоиться".

"Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет", – написала у себя в Facebook Дарья Домрачева

"Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Неважно, случайно оказавшихся в "горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковы"

"Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем. Люди хотят быть услышанными"

"Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране. У всех же эта цель такова?" – подытожила свой пост Дарья Домрачева

Лукашенко и Домрачева / Фото: president.gov.by

Смотрите, как избивали брата Домрачевой

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Столь деликатную реакцию Дарьи Домрачевой на избиение брата в соцсетях увязывают с тем, что в Беларуси эта биатлонистка является "любимицей Александра Лукашенко" – он часто вручает ей государственные награды, приглашает на субботники и вечеринки.

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Напомним, ранее брат Дарьи Домрачевой Никита, говоря об агрессии силовиков, отметил: "Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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