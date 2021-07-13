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Сборная Украины сразится с Россией: итоги жеребьевки чемпионата Европы

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июля, 20:17
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Наши национальные сборные по баскетболу 3х3 узнали соперников по финальной части турнира, который пройдет в сентябре во французской столице
Сборная Украины по баскетболу 3х3
Сборная Украины по баскетболу 3х3 / Фото: ФБУ

Сегодня прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 3х3 – зрелищной разновидности баскетбола, представленной даже на Олимпийских играх. И среди женщин, и среди мужчин украинские сборные сумели пробиться через квалификацию и попасть в число 12 сильнейших.

Накануне турецкий гранд уговорил капитана сборной Украины.

Главный турнир пройдет в Париже с 10 по 12 сентября. Наши женщины попали в группу В и сыграют с командами Великобритании и России.

Группа А: Франция, Германия, Израиль.

Группа C: Румыния, Венгрия, Бельгия.

Группа D: Нидерланды, Испания, Литва.

На днях легенда спорта оторвался на американском ТВ: танцы без штанов в прямом эфире.

Соперниками мужской сборной Украины будут сербы и бельгийцы. После группового этапа продолжат турнир по системе плей-офф.

В тренде

Группа B: Словения, Польша, Эстония.

Группа C: Литва, Франция, Австрия.

Группа D: Россия, Нидерланды, Израиль.

Два года назад наша молодежная сборная заняла второе место на чемпионате мира.

Недавно баскетболисты сорвали пресс-конференцию своей звезды после выхода на Олимпиаду.

Смотрите сюжет об украинце в НБА Святославе Михайлюке:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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