Сборная Украины сразится с Россией: итоги жеребьевки чемпионата Европы

Наши национальные сборные по баскетболу 3х3 узнали соперников по финальной части турнира, который пройдет в сентябре во французской столице

Сборная Украины по баскетболу 3х3 / Фото: ФБУ

Сегодня прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 3х3 – зрелищной разновидности баскетбола, представленной даже на Олимпийских играх. И среди женщин, и среди мужчин украинские сборные сумели пробиться через квалификацию и попасть в число 12 сильнейших.

Накануне турецкий гранд уговорил капитана сборной Украины.

Главный турнир пройдет в Париже с 10 по 12 сентября. Наши женщины попали в группу В и сыграют с командами Великобритании и России.

Группа А: Франция, Германия, Израиль.

Группа C: Румыния, Венгрия, Бельгия.

Группа D: Нидерланды, Испания, Литва.

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Соперниками мужской сборной Украины будут сербы и бельгийцы. После группового этапа продолжат турнир по системе плей-офф.

Группа B: Словения, Польша, Эстония.

Группа C: Литва, Франция, Австрия.

Группа D: Россия, Нидерланды, Израиль.

Два года назад наша молодежная сборная заняла второе место на чемпионате мира.

Недавно баскетболисты сорвали пресс-конференцию своей звезды после выхода на Олимпиаду.

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