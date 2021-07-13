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Збірна України зіграє з Росією у Парижі: підсумки жеребкування чемпіонату Європи

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 липня, 20:17
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Наші національні збірні з баскетболу 3х3 дізналися суперників по фінальній частині турніру, який пройде у вересні у французькій столиці
/ Фото: ФБУ

Сьогодні відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 – видовищного різновиду баскетболу, представленого навіть на Олімпійських іграх. І серед жінок, і серед чоловіків українські збірні зуміли пробитися через кваліфікацію і потрапити до числа 12 найсильніших.

Напередодні турецький гранд умовив капітана збірної України.

Головний турнір пройде в Парижі з 10 по 12 вересня. Наші жінки потрапили в групу В і зіграють з командами Великобританії та Росії.

Група А: Франція, Німеччина, Ізраїль.

Група C: Румунія, Угорщина, Бельгія.

Група D: Нідерланди, Іспанія, Литва.

Днями легенда спорту відірвалася на американському ТБ: танці без штанів в прямому ефірі.

Суперниками чоловічої збірної України будуть серби і бельгійці. Після групового етапу продовжать турнір за системою плей-оф.

В тренді

Група B: Словенія, Польща, Естонія.

Група C: Литва, Франція, Австрія.

Група D: Росія, Нідерланди, Ізраїль.

Два роки тому наша молодіжна збірна посіла друге місце на чемпіонаті світу.

Нещодавно баскетболісти зірвали пресконференцію своєї зірки після виходу на Олімпіаду.

Дивіться сюжет про українця в НБА Святослава Михайлюка:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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