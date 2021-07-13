Збірна України зіграє з Росією у Парижі: підсумки жеребкування чемпіонату Європи

Сьогодні відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 – видовищного різновиду баскетболу, представленого навіть на Олімпійських іграх. І серед жінок, і серед чоловіків українські збірні зуміли пробитися через кваліфікацію і потрапити до числа 12 найсильніших.
Напередодні турецький гранд умовив капітана збірної України.
Головний турнір пройде в Парижі з 10 по 12 вересня. Наші жінки потрапили в групу В і зіграють з командами Великобританії та Росії.
Група А: Франція, Німеччина, Ізраїль.
Група C: Румунія, Угорщина, Бельгія.
Група D: Нідерланди, Іспанія, Литва.
Днями легенда спорту відірвалася на американському ТБ: танці без штанів в прямому ефірі.
Суперниками чоловічої збірної України будуть серби і бельгійці. Після групового етапу продовжать турнір за системою плей-оф.
Група B: Словенія, Польща, Естонія.
Група C: Литва, Франція, Австрія.
Група D: Росія, Нідерланди, Ізраїль.
Два роки тому наша молодіжна збірна посіла друге місце на чемпіонаті світу.
Нещодавно баскетболісти зірвали пресконференцію своєї зірки після виходу на Олімпіаду.
Дивіться сюжет про українця в НБА Святослава Михайлюка: