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Турецкий гранд уговорил капитана сборной Украины: смотрите условия

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 21:11
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Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова останется в Стамбуле еще на несколько лет. Защитница уже успела выиграть чемпионат Турции
Алина Ягупова в поединке за Фенербахче
Алина Ягупова в поединке за Фенербахче / Фото: FIBA

Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова подписала новый контракт с турецким Фенербахче, который рассчитан на три года. В минувшем сезоне Ягупова стала лучшим игроком женской Евролиги второй год подряд, дотащив команду до третьего места.

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В сезоне 2020/2021 Ягупова помогла стамбульскому Фенербахче обыграть Галатасарай в финальной серии чемпионата Турции. Этот титул стал для "Канареек" 18-м. А украинская баскетболистка впервые в карьере стала чемпионкой Турции. Также команда Ягуповой выиграла все матчи турецкой Суперлиги – 26 в регулярном чемпионате и 8 в плей-офф.

В этом сезоне она в среднем набирала по 20,6 очков за поединок, делала 7,6 подбора и 4,4 передачи.

Напомним, что турецкий Фенербахче переманил капитана сборной Украины в декабре. А текущий сезон Алина начинала в составе другого турецкого клуба Чукурова, в майке которого набирала 27 очков, делала 8,2 передачи и 6 подборов в среднем за 35 минут на площадке.

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