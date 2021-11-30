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После поцелуя отпала челюсть: неожиданная развязка на камере поцелуев (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 23:08
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Участие в популярном развлечении Kiss cam болельщик баскетбола запомнит на всю жизнь. Жена фаната воспользовалась моментом и сообщила ему трогательную новость
Болельщика ждал приятный сюрприз
Болельщика ждал приятный сюрприз / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время перерыва в матче НБА между Орландо Мэджик и Шарлотт Хорнетс, казалось бы, случайная пара попала в рубрику Kiss cam и должна была поцеловаться на камеру.

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Героями эпизода оказались Джеймс Бейли и его супруга Тейлор Уитон Бейли. Возлюбленные поцеловались, а спустя несколько секунд у парня в прямом смысле слова отвисла челюсть!

Взглянув на экран, он увидел надпись: "Поздравляем, Джеймс! Ты станешь папой!"

"Мой муж всегда мечтал, чтобы я сообщила ему это новость действительно круто. Так что я подумала, что было бы неплохо попасть на kiss cam", – призналась после матча Тейлор.

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Тейлор рассказала, что узнала о беременности за несколько дней до этого, и хотела сделать что-то особенное, чтобы рассказать Джеймсу. Она тайно спланировала сюрприз и рассказала только родителям, пишет miamiherald.com.

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Kiss cam – популярное развлечение у болельщиков заокеанских лиг. Во время перерывов в игре операторы находят на трибунах какую-нибудь парочку и выводят их изображение на табло, а те должны под аплодисменты других зрителей поцеловаться.

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