Так еще никто не делал! Итальянский футболист позвал замуж девушку прямо во время матча

В поединке чемпионата Италии форвард Джузеппе Фелла забил гол и сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием

Романтический поступок Джузеппе

Нападающий Палермо Джузеппе Фелла во время матча 14-го тура итальянской Серии С против Потенцы (2:0) сделал предложение своей девушке.

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После забитого мяча в начале второго тайма Фелла прибежал к трибуне и показал футболку, на которой нарисованный мужчина делает предложение девушке. Этот жест был адресован его девушке Марисе, которая находилась на стадионе.

Девушка дала положительный ответ.

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Напомним, что сегодня судный день для сборной Италии в отборе на ЧМ-2022. Перед заключительным туром Италия опережает Швейцарию по общей разнице мячей (13:2, +11 против 11:2, +9). Сейчас у обеих команд равенство по личным встречам. Если в итоге у них также будет одинаковая общая разница мячей и общее количество забитых голов, то Швейцария финиширует первой за счет большего количества мячей на выезде в личных встречах: матч в Базеле завершился 0:0, а в Риме – 1:1.