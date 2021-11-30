Після поцілунку відпала щелепа: несподівана розв'язка на камері поцілунків (відео)

Участь у популярній розвазі Kiss cam уболівальник баскетболу запам'ятає на все життя. Дружина фаната скористалася моментом та повідомила йому зворушливу новину

На вболівальника чекав приємний сюрприз / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час перерви у матчі НБА між Орландо Меджік та Шарлотт Хорнетс, здавалося б, випадкова пара потрапила до рубрики Kiss cam і мала поцілуватися на камеру.

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Героями епізоду виявилися Джеймс Бейлі та його дружина Тейлор Уітон Бейлі. Кохані поцілувалися, а через кілька секунд у хлопця у прямому значенні слова відвисла щелепа!

Поглянувши на екран, він побачив напис: "Вітаємо, Джеймсе! Ти станеш татом!"

"Мій чоловік завжди мріяв, щоб я повідомила йому цю новину круто. Тож я подумала, що було б непогано потрапити на kiss cam", – зізналася після матчу Тейлор.

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Тейлор розповіла, що дізналася про вагітність за кілька днів до цього, і хотіла зробити щось особливе, щоб розповісти Джеймсу. Вона таємно спланувала сюрприз і розповіла лише батькам, пише miamiherald.com.

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Kiss cam – популярна розвага у вболівальників заокеанських ліг. Під час перерв у грі оператори знаходять на трибунах якусь парочку та виводять їхнє зображення на табло, а ті мають під оплески інших глядачів поцілуватися.