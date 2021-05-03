Не хочет, чтобы были дети: баскетболист ударил соперника рукою в пах (видео)

Защитник Бостон Селтикс Маркус Смарт в игровой ситуации попал между ног центровому Портленда Юсуфу Нуркичу и был удален с площадки в регулярном матче НБА

Юсуф Нуркич страдал на паркете после удара в пах от Маркуса Смарта / Фото: Reuters

Защитник Бостон Селтикс Маркус Смарт был удален с площадки за две минуты до конца матча с Портлендом, в котором подопечные Брэда Стивенса уступили со счетом 119:129. Ранее мы давали сумасшедший слэм-данк от украинского миллионера в НБА.

Реклама

27-летний защитник "кельтов" в игровой ситуации, пытаясь пройти заслон, ударил рукой в пах центрового Трэйл Блэйзерс Юсуфа Нуркича. Баскетболист тут же скорчился на паркете с гримасой боли на лице. А судья немедленно удалил Маркуса, посчитав этот фол неспортивным.

В этом матче Маркус выступил в качестве стартового разыгрывающего Бостона в отсутствие Кембы Уокера, пропустившего 4-й поединок кряду из-за травмы. До удаления Смарт провел на площадке 35 минут, набрал 11 очков, реализовав 4 из 14 бросков с игры, а также сделал 8 передач и 8 подборов.

В тренде Киевское Динамо завоевало Кубок кубков после аварии в Чернобыле – как это было 35 лет назад

Читайте также: Разбили голову бутылкой у ночного клуба: игрок НБА истекал кровью после веселой ночи

Реклама

Фанаты НБА в социальных сетях уже начали шутить, что Маркус не хотел, чтобы у Нуркича были дети. Тем временем Бостон сейчас находится на седьмом месте в Восточной конференции, а Портленд идет шестым на Западе с серией из четырех побед.