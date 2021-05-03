Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Не хоче, щоб були діти: баскетболіст вдарив суперника рукою в пах (відео)

3 травня, 22:18

Олена Павлова Олена Павлова

Захисник Бостон Селтікс Маркус Смарт в ігровій ситуації потрапив між ніг центровому Портленда Юсуфу Нуркічу і був видалений з майданчика в регулярному матчі НБА

Юсуф Нуркіч страждав на паркеті після удару в пах від Маркуса Смарта

Юсуф Нуркіч страждав на паркеті після удару в пах від Маркуса Смарта / Фото: Reuters

Захисник Бостон Селтікс Маркус Смарт був видалений з майданчика за дві хвилини до кінця матчу з Портлендом, в якому підопічні Бреда Стівенса поступилися з рахунком 119:129. Раніше ми давали божевільний слем-данк від українського мільйонера в НБА.

Реклама

27-річний захисник "кельтів" в ігровій ситуації, намагаючись пройти заслін, вдарив рукою в пах центрового Трейл Блейзерс Юсуфа Нуркіча. Баскетболіст у ту ж мить же скорчився на паркеті з гримасою болю на обличчі. А суддя негайно видалив Маркуса, вважаючи цей фол неспортивним.

У цьому матчі Маркус виступив в якості стартового розігруючого Бостона під час відсутності Кембе Уокера, який пропустив 4-й поєдинок поспіль через травму. До видалення Смарт провів на майданчику 35 хвилин, набрав 11 очок, реалізувавши 4 з 14 кидків з гри, а також зробив 8 передач і 8 підбирань.

В тренді
Київське Динамо здобуло Кубок кубків після аварії в Чорнобилі – як це було 35 років тому

Читайте також: Розбили голову пляшкою біля клубу: гравець НБА стікав кров'ю після веселої ночі

Реклама

Фанати НБА в соціальних мережах вже почали жартувати, що Маркус не хотів, щоб у Нуркіча були діти. Тим часом Бостон зараз знаходиться на сьомому місці в Східній конференції, а Портленд йде шостим на Заході з серією з чотирьох перемог.

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Хто швидше стане другим спортсменом-мільярдером: Роналду випереджає Мессі на рік
Хто швидше стане другим спортсменом-мільярдером: Роналду випереджає Мессі на рікІнші
"Греки давали збірній СРСР гроші за злив фіналу Євро, але ми програли безкоштовно": правда 34 роки по томуБаскетбол
П'ятеро дітей вбив КамАЗ: міліція заарештувала тренерку команди, і буде громадська страта
П'ятеро дітей вбив КамАЗ: міліція заарештувала тренерку команди, і буде громадська стратаБаскетбол
В українського клубу з'явився дуже сексуальний представник (фото)
В українського клубу з'явився дуже сексуальний представник (фото)Баскетбол
Гордість України! Золотий кидок Волкова в неймовірному фіналі чемпіонату СРСР
Гордість України! Золотий кидок Волкова в неймовірному фіналі чемпіонату СРСРБаскетбол
Олімпійська чемпіонка з російського клубу зробила пропозицію дівчині
Олімпійська чемпіонка з російського клубу зробила пропозицію дівчиніБаскетбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти