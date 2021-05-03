Не хоче, щоб були діти: баскетболіст вдарив суперника рукою в пах (відео)

Захисник Бостон Селтікс Маркус Смарт в ігровій ситуації потрапив між ніг центровому Портленда Юсуфу Нуркічу і був видалений з майданчика в регулярному матчі НБА

Юсуф Нуркіч страждав на паркеті після удару в пах від Маркуса Смарта / Фото: Reuters

Захисник Бостон Селтікс Маркус Смарт був видалений з майданчика за дві хвилини до кінця матчу з Портлендом, в якому підопічні Бреда Стівенса поступилися з рахунком 119:129. Раніше ми давали божевільний слем-данк від українського мільйонера в НБА.

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27-річний захисник "кельтів" в ігровій ситуації, намагаючись пройти заслін, вдарив рукою в пах центрового Трейл Блейзерс Юсуфа Нуркіча. Баскетболіст у ту ж мить же скорчився на паркеті з гримасою болю на обличчі. А суддя негайно видалив Маркуса, вважаючи цей фол неспортивним.

У цьому матчі Маркус виступив в якості стартового розігруючого Бостона під час відсутності Кембе Уокера, який пропустив 4-й поєдинок поспіль через травму. До видалення Смарт провів на майданчику 35 хвилин, набрав 11 очок, реалізувавши 4 з 14 кидків з гри, а також зробив 8 передач і 8 підбирань.

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Фанати НБА в соціальних мережах вже почали жартувати, що Маркус не хотів, щоб у Нуркіча були діти. Тим часом Бостон зараз знаходиться на сьомому місці в Східній конференції, а Портленд йде шостим на Заході з серією з чотирьох перемог.