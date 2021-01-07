Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Игрок сборной Украины женился на Рождество. Праздновали прямо на площадке

7 января, 22:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболист "Днепра" Вячеслав Бобров связал себя узами брака

Сегодня двойной праздник получился для украинского баскетболиста Вячеслава Боброва. 28-летний уроженец Донецка, который сейчас выступает за "Днепр", решил жениться на своей любимой Екатерине на Рождество. О важном событии в жизни игрока нашей сборной сообщили на официальной странице клуба в Facebook.

Реклама

Ранее Бобров стал первым украинским спортсменом, который вылечился от коронавируса.

Интересно, что после бракосочетания молодожены поехали в спорткомплекс "Шинник", где выступает "Днепр", и устроили фотосессию прямо на площадке.

Реклама

На днях дорогой украинец приложился к первой победе "Детройта" в НБА.

В тренде
К Лукашенко едет ревизор: решение по чемпионату мира примут до конца месяца

Начинал карьеру Вячеслав в мариупольском "Азовмаше" и "Киеве", после чего в 2015-2020 годах выступах за границей: в Румынии, Франции, Литве и Испании. В нынешнем сезоне Бобров собирает в чемпионате Украины по 9 очков и 6 подборов. Парень особо известен своей прыгучестью и эффектными бросками сверху.

"Днепр" находится среди лидеров отечественной Суперлиги, проиграв лишь раз в 11 матчах. Турнир возобновляется уже в пятницу, 8 января.

Вспомним, как сборная Украины побеждала Португалию в отборе на Евробаскет:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Рождество свадьба баскетбол площадка БК Днепр Вячеслав Бобров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
16-летнего сына Леброна Джеймса заподозрили в романе с экс-женой Пиппена. Вы бы тоже ей написали
16-летнего сына Леброна Джеймса заподозрили в романе с экс-женой Пиппена. Вы бы тоже ей написалиБаскетбол
Рейтинг. Самые популярные украинские спортсмены в Instagram
Рейтинг. Самые популярные украинские спортсмены в InstagramДругие
Беби-бум в нашем спорте: 70-летний Коньков, многодетный Ярмоленко и первенец Бессоновой
Беби-бум в нашем спорте: 70-летний Коньков, многодетный Ярмоленко и первенец БессоновойДругие
Горячая фитнесс-тренер бросила бывшую звезду НБА и, говорят, украла пароли от соцсетей
Горячая фитнесс-тренер бросила бывшую звезду НБА и, говорят, украла пароли от соцсетейБаскетбол
Турецкий
Турецкий "Фенербахче" переманил капитана сборной УкраиныБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять