Игрок сборной Украины женился на Рождество. Праздновали прямо на площадке

Сегодня двойной праздник получился для украинского баскетболиста Вячеслава Боброва. 28-летний уроженец Донецка, который сейчас выступает за "Днепр", решил жениться на своей любимой Екатерине на Рождество. О важном событии в жизни игрока нашей сборной сообщили на официальной странице клуба в Facebook.

Реклама

Ранее Бобров стал первым украинским спортсменом, который вылечился от коронавируса.

Интересно, что после бракосочетания молодожены поехали в спорткомплекс "Шинник", где выступает "Днепр", и устроили фотосессию прямо на площадке.

Реклама

На днях дорогой украинец приложился к первой победе "Детройта" в НБА.

В тренде К Лукашенко едет ревизор: решение по чемпионату мира примут до конца месяца

Начинал карьеру Вячеслав в мариупольском "Азовмаше" и "Киеве", после чего в 2015-2020 годах выступах за границей: в Румынии, Франции, Литве и Испании. В нынешнем сезоне Бобров собирает в чемпионате Украины по 9 очков и 6 подборов. Парень особо известен своей прыгучестью и эффектными бросками сверху.

"Днепр" находится среди лидеров отечественной Суперлиги, проиграв лишь раз в 11 матчах. Турнир возобновляется уже в пятницу, 8 января.

Вспомним, как сборная Украины побеждала Португалию в отборе на Евробаскет:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама