Украинец приложился к первой победе "Детройта" в НБА

Кто как провел первый день Нового года, а один из лучших украинских баскетболистов Святослав Михайлюк играл матч регулярного чемпионата НБА. Вместе с 23-летним уроженцем Черкасс "Детройт Пистонс" наконец-то впервые победил в новом сезоне. После четырех поражений "Поршни" на своей площадке справились с "Бостон Селтикс" – 96:93. Тем временем, ожидается, что у Михайлюка будет самая большая зарплата в украинском спорте.

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Святослав отыграл почти 18 минут, набрав 9 очков и сделал один перехват. Украинец реализовал три трехочковых броска из шести, а единственный средний – промазал.

На днях впервые в истории НБА в роли тренера выступила женщина.

Единственная победа в пяти поединках пока что позволила "Детройту" подняться с последнего места таблицы Восточной конференции и обойти "Вашингтон". Смотрите обзор встречи.

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В этом сезоне Михайлюк набирает в среднем 6,3 очка за матч. Смотрите, как Святослав тренируется:

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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