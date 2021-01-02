Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Украинец приложился к первой победе "Детройта" в НБА

2 января, 08:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда Святослава Михайлюка выиграла в пятом матче сезона 2020/2021

Кто как провел первый день Нового года, а один из лучших украинских баскетболистов Святослав Михайлюк играл матч регулярного чемпионата НБА. Вместе с 23-летним уроженцем Черкасс "Детройт Пистонс" наконец-то впервые победил в новом сезоне. После четырех поражений "Поршни" на своей площадке справились с "Бостон Селтикс" – 96:93. Тем временем, ожидается, что у Михайлюка будет самая большая зарплата в украинском спорте.

Реклама

Святослав отыграл почти 18 минут, набрав 9 очков и сделал один перехват. Украинец реализовал три трехочковых броска из шести, а единственный средний – промазал.

На днях впервые в истории НБА в роли тренера выступила женщина.

Единственная победа в пяти поединках пока что позволила "Детройту" подняться с последнего места таблицы Восточной конференции и обойти "Вашингтон". Смотрите обзор встречи.

В тренде
Миллионы просмотров: звездный игрок НБА забросил 105 трехочковых подряд
Реклама

Читайте также спортивный календарь на праздники: за чем следить болельщику.

В этом сезоне Михайлюк набирает в среднем 6,3 очка за матч. Смотрите, как Святослав тренируется:

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБА Детройт Пистонс Святослав Михайлюк Бостон Селтикс
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
16-летнего сына Леброна Джеймса заподозрили в романе с экс-женой Пиппена. Вы бы тоже ей написали
16-летнего сына Леброна Джеймса заподозрили в романе с экс-женой Пиппена. Вы бы тоже ей написалиБаскетбол
Беби-бум в нашем спорте: 70-летний Коньков, многодетный Ярмоленко и первенец Бессоновой
Беби-бум в нашем спорте: 70-летний Коньков, многодетный Ярмоленко и первенец БессоновойДругие
Ушел из жизни легендарный чемпион НБА – он выиграл восемь из девяти сезонов в карьере
Ушел из жизни легендарный чемпион НБА – он выиграл восемь из девяти сезонов в карьереБаскетбол
Турецкий
Турецкий "Фенербахче" переманил капитана сборной УкраиныБаскетбол
Миллионы просмотров: звездный игрок НБА забросил 105 трехочковых подряд
Миллионы просмотров: звездный игрок НБА забросил 105 трехочковых подрядБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять