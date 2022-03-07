Вы мотивируете многих на передовой: знаменитый боксер восхищается украинскими чемпионами

Рамирес восхищается Усиком и Ломаченко, которые в теробороне / Фото: Коллаж: Сегодня
Вслед за белорусом Иваном Баранчиком, Украину в войне с Россией поддержал еще один известный боксер.
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Рамирес восхищается Василием Ломаченко, Александром Усиком и братьями Кличко, которые защищают свою землю.
"Ломаченко, Усик, братья Кличко, пусть благословит и хранит вас Бог. Вы, парни, однозначно мотивируете многих, оставаясь на передовой.
Вы показали, что вы больше чем просто бойцы. Вы чемпионы не только в ринге, но и за его пределами.
Вы настоящие герои, вы мотивируете людей и показываете людям, что вместе с ними сражаетесь против России", – заявил Хосе Рамирес.
Кстати, летом 2020 года Рамирес по очкам победил украинца Виктора Постола и защитил чемпионский титул.
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