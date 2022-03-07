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Вы мотивируете многих на передовой: знаменитый боксер восхищается украинскими чемпионами

Любомир Луканюк
7 марта, 16:51
Американец Хосе Рамирес поддержал Ломаченко, Усика и братьев Кличко, которые воюют с Россией

Рамирес восхищается Усиком и Ломаченко, которые в теробороне / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за белорусом Иваном Баранчиком, Украину в войне с Россией поддержал еще один известный боксер.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Рамирес восхищается Василием Ломаченко, Александром Усиком и братьями Кличко, которые защищают свою землю.

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"Ломаченко, Усик, братья Кличко, пусть благословит и хранит вас Бог. Вы, парни, однозначно мотивируете многих, оставаясь на передовой.

Вы показали, что вы больше чем просто бойцы. Вы чемпионы не только в ринге, но и за его пределами.

Вы настоящие герои, вы мотивируете людей и показываете людям, что вместе с ними сражаетесь против России", – заявил Хосе Рамирес.

Кстати, летом 2020 года Рамирес по очкам победил украинца Виктора Постола и защитил чемпионский титул.

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