Ви мотивуєте багатьох на передовій: знаменитий боксер захоплюється українськими чемпіонами

Рамірес захоплюється Усиком і Ломаченком, які в теробороні / Фото: Колаж: Сьогодні
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Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Хосе Рамірес захоплюється Василем Ломаченком, Олександром Усіком та братами Кличками, які захищають свою землю.
"Ломаченко, Усик, брати Клички, нехай благословить і береже вас Бог. Ви, хлопці, однозначно мотивуєте багатьох, залишаючись на передовій.
Ви показали, що ви більше, ніж просто бійці. Ви чемпіони не лише у рингу, а й за його межами.
Ви справжні герої, ви мотивуєте людей і показуєте людям, що разом із ними боретесь проти Росії", – заявив Хосе Рамірес.
До речі, влітку 2020 року Рамірес за очками переміг українця Віктора Постола та захистив чемпіонський титул.
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