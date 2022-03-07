Ви мотивуєте багатьох на передовій: знаменитий боксер захоплюється українськими чемпіонами

Рамірес захоплюється Усиком і Ломаченком, які в теробороні / Фото: Колаж: Сьогодні

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Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Хосе Рамірес захоплюється Василем Ломаченком, Олександром Усіком та братами Кличками, які захищають свою землю.

"Ломаченко, Усик, брати Клички, нехай благословить і береже вас Бог. Ви, хлопці, однозначно мотивуєте багатьох, залишаючись на передовій.

Ви показали, що ви більше, ніж просто бійці. Ви чемпіони не лише у рингу, а й за його межами.

Ви справжні герої, ви мотивуєте людей і показуєте людям, що разом із ними боретесь проти Росії", – заявив Хосе Рамірес.