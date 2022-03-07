8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 березня 22:00
Аякс --
Бенфіка --
15 березня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетіко --
16 березня 22:00
Лілль --
Челсі --
16 березня 22:00
Ювентус --
Вільярреал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ви мотивуєте багатьох на передовій: знаменитий боксер захоплюється українськими чемпіонами

Любомир Луканюк
7 березня, 16:51
Американець Хосе Рамірес підтримав Ломаченка, Усика та братів Кличків, які воюють із Росією

Рамірес захоплюється Усиком і Ломаченком, які в теробороні / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за білорусом Іваном Баранчиком, Україну у війні з Росією підтримав ще один відомий боксер

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Хосе Рамірес захоплюється Василем Ломаченком, Олександром Усіком та братами Кличками, які захищають свою землю.

Реклама

"Ломаченко, Усик, брати Клички, нехай благословить і береже вас Бог. Ви, хлопці, однозначно мотивуєте багатьох, залишаючись на передовій.

Ви показали, що ви більше, ніж просто бійці. Ви чемпіони не лише у рингу, а й за його межами.

Ви справжні герої, ви мотивуєте людей і показуєте людям, що разом із ними боретесь проти Росії", – заявив Хосе Рамірес.

До речі, влітку 2020 року Рамірес за очками переміг українця Віктора Постола та захистив чемпіонський титул.

Реклама

Читайте також: