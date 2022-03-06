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Еще один не выдержал. Белорусский боксер призвал остановить войну

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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6 марта, 23:46
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Известный белорусский боксер Иван Баранчик посетил митинг в поддержку Украины и призвал Россию остановить войну
Баранчик против войны
Баранчик против войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира по боксу версии IBF Иван Баранчик поучаствовал в митинге в поддержку Украины в Майами.

Ранее против войны высказалась звезда белорусского тенниса Виктория Азаренка. Хотя спортсмены из Беларуси обычно отмалчиваются по этому поводу.

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"Остановите войну!" – написал Баранчик в Instagram, добавив видеозапись с митинга.

Иван Баранчик родился в российском Амурске, но на профессиональном ринге выступает под флагом Беларуси.

Согласно Wikipedia, Баранчик – чемпионат Европы по боксу среди военнослужащих (2012), чемпион мира среди юниоров до 52 кг (2009) в любителях.

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В профессионалах бывший чемпион мира по версии IBF (2018-2019) и чемпион по версии WBA Inter-Continental (2019-2020) в первом полусреднем весе.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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