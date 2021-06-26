Везет же Лунину! Горячее фото жены вратаря Реала на Мальорке

Жена Андрея Лунина Анастасия / Фото: Instagram
Супруга вратаря Реала Андрея Лунина, не попавшего в заявку сборной Украины на Евро, опубликовала очередное горячее фото с отдыха на Мальорке. При этом брюнетка Анастасия справедливо присвоила ему хэштег #topgirls.
"Красотка!", "Самая привлекательная!", "Везет же Лунину!", – не скупятся на восторги в комментариях под этим фото в Instagram фолловеры Анастасии Луниной
Отметим, что местом отдыха Андрей и Анастасия Лунины избрали отель на берегу Средиземного моря. Но, чтобы покупаться, им даже не обязательно спускаться на пляж, так как прямо на выходе из домика у них есть бассейн.
Добавим, что после невзрачного прошлого сезона украинский вратарь мадридского гранда Андрей Лунин, похоже, останется в чемпионате Испании, но, скорее всего, снова отправится в аренду – на этот раз в скромный Кадис.
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