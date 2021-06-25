26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Сидорчук на Евро, а его жена верхом на фламинго – в Кирилловке

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 июня, 16:08
Копировать ссылку
Анна Сидорчук позволила отдохнуть своим мозгам и не забыла похвастаться соблазнительной фигурой на острове Бирючий, который называет лучшим местом на Земле
Жена Сергея Сидорчука Анна
Жена Сергея Сидорчука Анна / Фото: Instagram

Пока Сергей Сидорчук с партнерами по сборной Украины готовится к матчу со Швецией в 1/8 финала Евро, его супруга Анна позволила себе отдохнуть в Кирилловке Запорожской области. Если, конечно, слово "отдохнуть" применимо к маме, у которой с собой трое маленьких детей.

Читайте также: "Мой мужчина!" Жена Ярмоленко отреагировала на включение его в символическую сборную Евро

"У каждого человека есть место, где, как говорится, он "отдыхает мозгам". Для меня это именно здесь", – объяснила выбор места отдыха Анна Сидорчук

При этом красотка опубликовала несколько фото в Instagram с острова Бирючий, подтверждающих: счастливее людей, чем она, в данный момент не найти.

"Фигура – огонь!" – пишут в комментариях под этими фото фолловеры Анны Сидорчук

Тем временем муж Анны Сидорчук Сергей вместе с партнерами по сборной Украины 29 июня попытается отблагодарить судьбу за то, что предоставила им шанс пробиться в плей-офф Евро в качестве третьей команды группы. Если наша команда обыграет в Глазго шведов, то 3 июля в Риме сыграет в 1/4 финала с победителем пары Англия – Германия.

Смотрите, как Швеция помогла Украине выйти в 1/8 Евро

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять