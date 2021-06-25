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Зацелованная! Жена Коноплянки похвасталась главным украшением

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 июня, 13:33
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Супруга полузащитника Шахтера, пропускающего Евро из-за травмы, поделилась трогательным снимком на отдыхе в Турции – красотку со всех сторон "атаковали" ее дети
Виктория Коноплянка
Виктория Коноплянка / Фото: Instagram

Супруга вингера Шахтера Евгения Коноплянки, пропускающего Евро-2020 из-за травмы, поделилась трогательным снимком со своего отдыха в турецком Бодруме на берегу Эгейского моря.

Виктория Коноплянка показала, как ее одновременно обнимают и целуют в щечки ее дети – 4-летний сын Дамир и дочка Злата, которой в августе исполнится 6 лет.

"Лучшее украшение на моей шее", – подписала этот снимок в Instagram Виктория Коноплянка

Фото собрало море лайков от жен других украинских футболистов.

  • "Любовь любовная", – написала Татьяна Макаренко
  • "Калапузы наши. Ждем вас в Одессе", – позвала к себе Татьяна Кравченко
  • "Сладуны", – не удержалась от мимимишного комплимента Анна Матвиенко

Евгений Коноплянка и его жена Виктория
Евгений Коноплянка и его жена Виктория / Фото: Instagram

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Отметим, что жена 31-летнего Евгения Коноплянки Виктория – мастер спорта по бадминтону. Познакомились они еще в 2008 году, когда Евгений занимался в спортинтернате. А в 2014-м сыграли свадьбу.

Смотрите, как Украина играет на Евро-2020 без Евгения Коноплянки

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И
Г
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1
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3
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7
2
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4
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1
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3
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1
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5
2
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