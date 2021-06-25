Зацелованная! Жена Коноплянки похвасталась главным украшением

Супруга полузащитника Шахтера, пропускающего Евро из-за травмы, поделилась трогательным снимком на отдыхе в Турции – красотку со всех сторон "атаковали" ее дети

Виктория Коноплянка / Фото: Instagram

Супруга вингера Шахтера Евгения Коноплянки, пропускающего Евро-2020 из-за травмы, поделилась трогательным снимком со своего отдыха в турецком Бодруме на берегу Эгейского моря.

Виктория Коноплянка показала, как ее одновременно обнимают и целуют в щечки ее дети – 4-летний сын Дамир и дочка Злата, которой в августе исполнится 6 лет.

"Лучшее украшение на моей шее", – подписала этот снимок в Instagram Виктория Коноплянка

Фото собрало море лайков от жен других украинских футболистов.

"Любовь любовная", – написала Татьяна Макаренко

"Калапузы наши. Ждем вас в Одессе", – позвала к себе Татьяна Кравченко

"Сладуны", – не удержалась от мимимишного комплимента Анна Матвиенко

Евгений Коноплянка и его жена Виктория / Фото: Instagram

Читайте также: Жены футболистов сборной Украины вызвали фурор в Европе

Отметим, что жена 31-летнего Евгения Коноплянки Виктория – мастер спорта по бадминтону. Познакомились они еще в 2008 году, когда Евгений занимался в спортинтернате. А в 2014-м сыграли свадьбу.

Смотрите, как Украина играет на Евро-2020 без Евгения Коноплянки