Величайший в истории сумоист был украинцем. Мы нашли его могилу в Токио

Отец Ивана Борышко был из Харьковской области и его репрессировали на Сахалине. Тогда Коки с мамой уехал в Японию, где стал легендой

Иван Борышко умер в 2013 году

Солнце в зените печет невероятно. На улице одинокие прохожие. Я иду по навигатору уже час, абсолютно не будучи уверен в успехе.

Еще перед поездкой на Олимпийские игры решил первым делом в Токио навестить могилу Тайхо Коки или Коки Ная, или Ивана Маркияновича Борышко.

Найти, где похоронен Борышко, оказалось непросто. Пришлось изрядно погуглить и попереводить с японского. А зная, как иногда переводчик любит чудить, то и уверенности в правильном адресе не было.

Железнодорожная колея, дорога, пруд, а где кладбище? Вижу какой-то забор, обхожу его по периметру. О, буддистский храм. Кругом ни души. По левую сторону могилы. И как мне найти нужную? На надгробных плитах нет фото, дат. Все надписи на японском. Отчаяние.

Выхожу на территорию храма. Сажусь в тень. Через несколько минут меня заметили, дверь открылась и мужчина начал что-то спрашивать на японском. В ответ я показываю скриншот с японской Википедии про Борышко.

"А, Тайхо", – мой собеседник сразу понял, что ищу и позвал рукой за собой. Мы остановились у могилы. Мужчина показал, что с одной стороны настоящий отпечаток руки Ивана, а с другой – его подпись.

"Ваташи ва Укураина кара кимашита. Тайхо Коки ва Укураина хитодесу", – я себе выписал эту фразу, чтобы объяснить людям появление на кладбище. Так переводчик перевел "Я приехал из Украины. Тайхо Коки – украинец". Либо меня произношение подвело, либо переводчик что-то не то предложил, но диалога у нас не вышло. Мужчина лишь сочувствующе посмотрел и ушел.

Места между могилами практически нет, поэтому делать фото очень сложно, да еще и против солнца. И гранит зеркалит.

Делаю пару снимков и ухожу. Покойся с миром, великий екодзуна.

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Кто такой Иван Борышко

Иван стал самым молодым обладателем наивысшего титула в сумо – екодзуны, выиграл 32 Кубка императора Японии и всю жизнь сожалел, что его триумфа не видит отец.

Маркиян Борышко перебрался на Сахалин из села Рунивщина Харьковской области в начале прошлого века. Там Маркиян женился на японке Киэ Ная и в 1940 году у них родился мальчик.

Маркиян назвал сына украинским именем Иван, а его жена – Коки, что значило на японском счастье и радость. Но счастье было не долгим. После окончания Второй мировой войны СССР полностью оккупировал Сахалин. Нае разрешили уехать в Японию, а Маркияна репрессировали. Умер он в 1960-м.

Иван, которого в Японии называли Коки, увлекся сумо в 16 лет. И вскоре за большой размах рук получил от тренера прозвище Тайхо – великая птица.

И уже в 21 год получил наивысший титул в сумо – екодзуна. В Японии он так и остался самым молодым носителем этого звания.

Тайхо 32 раза подряд выигрывал самый почетный Кубок Императора. Он стал легендой сумо и очень уважаемым человеком в Японии.

Тысячи жителей Токио вышли на чемпионский парад Борышко / Фото: Getty Images

После завершения карьеры Борышко пережил инсульт. Работал тренером, а потом директором музея. По слухам, в 2002 году Коки приезжал в Рунивщину. Хотя другие источники утверждают, что это был его помощник, который взял для Ивана украинской земли и воды из колодца.

Умер Иван Борышко 19 января 2013 года.

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