Усик знает, кто победит в мегафайте. Это будет супермозг!

Александр Усик / Фото: Reuters
Непобежденный украинский боксер Александр Усик накануне боя с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал каким он видит будущий бой. По мнению украинца, поединок будет больше напоминать шахматную партию, где на первое место выходит интелект спортсмена.
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"Энтони абсолютно прав в том, что это будет бой между двумя боксерскими умами, двумя боксерскими интеллектами.
Тот, у кого будет больше терпения, чтобы преодолеть все давление в поединке, в итоге и одержит победу", – сказал Усик в интервью Sky Sports.
Стоит отметить, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британского боксера: коэффициент на победу Джошуа – 1.49, на победу Усика – 2.92, на ничью – 21. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).
Напомним, что сегодня, 25 сентября, состоится бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO Энтони Джошуа и претендентом на титулы Александром Усиком. Онлай-трансляцию поединка Усик – Джошуа смотрите на нашем сайте.
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