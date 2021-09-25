25 сентября 45’
Челси 0
Манчестер Сити 0
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
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Челси --
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Усик знает, кто победит в мегафайте. Это будет супермозг!

Сергей Шаховец
25 сентября, 15:11
Для триумфа в Лондоне боксерам необходимо проявить свой максимум умственных способностей, так считают оба спортсмена

Александр Усик / Фото: Reuters

Непобежденный украинский боксер Александр Усик накануне боя с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал каким он видит будущий бой. По мнению украинца, поединок будет больше напоминать шахматную партию, где на первое место выходит интелект спортсмена.

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"Энтони абсолютно прав в том, что это будет бой между двумя боксерскими умами, двумя боксерскими интеллектами.

Тот, у кого будет больше терпения, чтобы преодолеть все давление в поединке, в итоге и одержит победу", – сказал Усик в интервью Sky Sports.

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Первая встреча Усика и Джошуа перед боем / Фото: REUTERS

Стоит отметить, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британского боксера: коэффициент на победу Джошуа – 1.49, на победу Усика – 2.92, на ничью – 21. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

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Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Напомним, что сегодня, 25 сентября, состоится бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO Энтони Джошуа и претендентом на титулы Александром Усиком. Онлай-трансляцию поединка Усик – Джошуа смотрите на нашем сайте.

Дуэль взглядов Усик – Джошуа

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