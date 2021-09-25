25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Усик знає, хто переможе в мегафайті. Це буде супермозок!

Сергій Шаховець
25 вересня, 15:11
Для тріумфу в Лондоні боксерам необхідно проявити свій максимум розумових здібностей, так вважають обидва спортсмени

Олександр Усик / Фото: Reuters

Непереможений український боксер Олександр Усик напередодні бою з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа розповів, яким він бачить майбутній бій. На думку українця, поєдинок більше нагадуватиме шахову партію, де на перше місце виходить інтелект спортсмена.

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"Ентоні абсолютно має рацію в тому, що це буде бій між двома боксерськими розумами, двома боксерськими інтелектами.

Той, у кого буде більше терпіння, щоб подолати весь тиск в поєдинку, в результаті і здобуде перемогу", – сказав Усик в інтерв'ю Sky Sports.

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Перша зустріч Усика і Джошуа перед боєм / Фото: REUTERS

Варто зазначити, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британського боксера: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.49, на перемогу Усика – 2.92, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

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Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Нагадаємо, що сьогодні, 25 вересня, відбудеться бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титули Олександром Усиком. Онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Джошуа дивіться на нашому сайті.

Дуель поглядів Усик – Джошуа

Читайте прогнози на поєдинок:

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