Сговор против Усика! Тренер Фьюри готов помочь Джошуа победить украинца

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня
Пока британец Энтони Джошуа занимается поисками нового тренера, в лагере чемпиона WBC Тайсона Фьюри заговорили о помощи Эй-Джею в бое-реванше с украинцем Александром Усиком.
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Тренер Цыганского короля Шугар Хилл уверен, что для Фьюри лучшим соперником в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона будет Энтони Джошуа, а не Усик.
Поэтому Хилл готов помочь Эй-Джею вернуть пояса IBF, WBA, WBO, IBO. По его мнению, касса боя Фьюри – Джошуа, будет в разы большей, чем от боя с Усиком.
"Давайте посмотрим на все это иначе. Сравним с любым другим видом спорта.
Бывают ситуации, когда друзья или даже соперники объединяют усилия ради того, чтобы быть еще успешнее.
Например, выступают за одну команду, создавая такую себе команду мечты", – цитирует слова Шугара Хилла vringe.com.
Ранее мы сообщали, что промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн намерен встретиться с представителем Александра Усика Александром Красюком, чтобы обговорить детали реванша Усик – Джошуа.
Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.
Фаворитом на место проведения поединка называют Лондон.
В то же время, Джошуа согласен провести бой и в Киеве.
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