Поцелуй на удачу: Усик умеет прикалываться даже перед супербоем

Василий Ломаченко приехал поддержать Александра Усика
Украинский боксер Александр Усик провел традиционную пресс-конференцию, на которую он пришел в образе Джокера. Это событие не мог пропустить его друг Василий Ломаченко. За такую преданность Александр отблагодарил в своем стиле.
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Когда в кулуарах Ломаченко отвечал на вопросы журналистов, Усик, проходя мимо Василия, поцеловал его в ухо. Ломаченко спокойно отреагировал на экстравагантную выходку Александра и невозмутимо продолжил интервью.
Чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
Ожидается, что боксеры выйдут в ринг не раньше полуночи по киевскому времени.
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