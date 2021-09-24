Поцелуй на удачу: Усик умеет прикалываться даже перед супербоем

Василий Ломаченко приехал поддержать Александра Усика

Украинский боксер Александр Усик провел традиционную пресс-конференцию, на которую он пришел в образе Джокера. Это событие не мог пропустить его друг Василий Ломаченко. За такую преданность Александр отблагодарил в своем стиле.

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Когда в кулуарах Ломаченко отвечал на вопросы журналистов, Усик, проходя мимо Василия, поцеловал его в ухо. Ломаченко спокойно отреагировал на экстравагантную выходку Александра и невозмутимо продолжил интервью.

Чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

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Ожидается, что боксеры выйдут в ринг не раньше полуночи по киевскому времени.

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

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