24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Поцелуй на удачу: Усик умеет прикалываться даже перед супербоем

Сергей Шаховец
24 сентября, 13:11
Накануне чемпионского поединка Александра Усика и Энтони Джошуа, поддержать своего друга в Лондон приехал Василий Ломаченко

Василий Ломаченко приехал поддержать Александра Усика

Украинский боксер Александр Усик провел традиционную пресс-конференцию, на которую он пришел в образе Джокера. Это событие не мог пропустить его друг Василий Ломаченко. За такую преданность Александр отблагодарил в своем стиле.

Читайте также: Размеры не имеют значения: Усик сделал яркое сравнение перед боем с Джошуа

Реклама

Когда в кулуарах Ломаченко отвечал на вопросы журналистов, Усик, проходя мимо Василия, поцеловал его в ухо. Ломаченко спокойно отреагировал на экстравагантную выходку Александра и невозмутимо продолжил интервью.

Чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Реклама

Ожидается, что боксеры выйдут в ринг не раньше полуночи по киевскому времени.

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Читайте также:

Реклама

Реклама