Поцілунок на удачу: Усик вміє приколюватися навіть перед супербоєм

Василь Ломаченко приїхав підтримати Олександра Усика

Український боксер Олександр Усик провів традиційну прес-конференцію, на яку він прийшов в образі Джокера. Цю подію не міг пропустити його друг Василь Ломаченко. За таку відданість Олександр віддячив в своєму стилі.

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Коли в кулуарах Ломаченко відповідав на питання журналістів, Усик, проходячи повз Василя, поцілував його у вухо. Ломаченко спокійно відреагував на екстравагантну витівку Олександра і незворушно продовжив інтерв'ю.

Чемпіонський бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.

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Очікується, що боксери вийдуть у ринг не раніше півночі за київським часом.

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

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