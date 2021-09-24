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Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
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Бешикташ --
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Поцілунок на удачу: Усик вміє приколюватися навіть перед супербоєм

Сергій Шаховець
24 вересня, 13:11
Напередодні чемпіонського поєдинку Олександра Усика і Ентоні Джошуа, підтримати свого друга в Лондон приїхав Василь Ломаченко

Василь Ломаченко приїхав підтримати Олександра Усика

Український боксер Олександр Усик провів традиційну прес-конференцію, на яку він прийшов в образі Джокера. Цю подію не міг пропустити його друг Василь Ломаченко. За таку відданість Олександр віддячив в своєму стилі.

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Коли в кулуарах Ломаченко відповідав на питання журналістів, Усик, проходячи повз Василя, поцілував його у вухо. Ломаченко спокійно відреагував на екстравагантну витівку Олександра і незворушно продовжив інтерв'ю.

Чемпіонський бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.

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Очікується, що боксери вийдуть у ринг не раніше півночі за київським часом.

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

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