На каком месте Украина в медальном зачете после награды Абраменко

Александр Абраменко принес Украине серебро / Фото: REUTERS

Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в фристайле. Это позволило Украине подняться сразу на 23-е место в медальном зачете Олимпиады-2022.

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Лидерство в медальном зачете удерживает Норвегия. Следом идут Германия и США. Отметим,ч то Игры продлятся до 20 февраля.

М СТРАНА ВСЕГО 1 Норвегия 13 7 8 28 2 Германия 10 6 4 20 3 США 8 7 4 19 4 Китай 7 4 2 13 5 Австрия 6 7 4 17 6 Нидерланды 6 4 4 14 6 Швеция 6 4 4 14 8 Швейцария 5 0 5 10 9 РОК 4 8 12 24 10 Франция 4 7 2 13 11 Канада 3 4 11 18 12 Италия 2 7 6 15 13 Япония 2 5 7 14 14 Южная Корея 2 4 1 7 15 Словения 2 3 2 7 16 Финляндия 1 2 3 6 17 Австралия 1 2 1 4 18 Новая Зеландия 1 1 0 2 19 Венгрия 1 0 2 3 20 Чехия 1 0 1 2 21 Словакия 1 0 0 1 22 Беларусь 0 2 0 2 23 Испания 0 1 0 1 23 Украина 0 1 0 1 25 Бельгия 0 0 1 1 25 Эстония 0 0 1 1 25 Латвия 0 0 1 1 25 Польша 0 0 1 1

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