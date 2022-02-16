16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
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24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
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Динамо --
Ингулец --
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Металлист 1925 --
Шахтер --
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Александрия --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

На каком месте Украина в медальном зачете после награды Абраменко

Александр Трикиша
16 февраля, 17:02
Сегодня Украина наконец-то размочила счет своим медалям на Олимпийских играх в Пекине и сразу же взлетела в медальном зачете Пекина-2022

Александр Абраменко принес Украине серебро / Фото: REUTERS

Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в фристайле. Это позволило Украине подняться сразу на 23-е место в медальном зачете Олимпиады-2022.

Читайте также: "Эту медаль ждали все украинцы". Абраменко поделился эмоциями от завоеванной медали

Лидерство в медальном зачете удерживает Норвегия. Следом идут Германия и США. Отметим,ч то Игры продлятся до 20 февраля.

МСТРАНАВСЕГО
1

Норвегия

137828
2

Германия

106420
3

США

87419
4

Китай

74213
5

Австрия

67417
6

Нидерланды

64414
6

Швеция

64414
8

Швейцария

50510
9

РОК

481224
10

Франция

47213
11

Канада

341118
12

Италия

27615
13

Япония

25714
14

Южная Корея

2417
15

Словения

2327
16

Финляндия

1236
17

Австралия

1214
18

Новая Зеландия

1102
19

Венгрия

1023
20

Чехия

1012
21

Словакия

1001
22

Беларусь

0202
23

Испания

0101
23

Украина

0101
25

Бельгия

0011
25

Эстония

0011
25

Латвия

0011
25

Польша

0011

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