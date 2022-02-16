На якому місці Україна у медальному заліку після нагороди Абраменка

Олександр Абраменко приніс Україні срібло / Фото: REUTERS

Олександр Абраменко завоював срібну медаль у фристайлі. Це дозволило Україні піднятися одразу на 23-тє місце у медальному заліку Олімпіади-2022.

Читайте також: "Цю медаль чекали всі українці". Абраменко поділився емоціями від завойованої медалі

Лідерство у медальному заліку утримує Норвегія. Слідом йдуть Німеччина та США. Зазначимо, що Ігри триватимуть до 20 лютого.

М КРАЇНА ВСЬОГО 1 Норвегія 13 7 8 28 2 Німеччина 10 6 4 20 3 США 8 7 4 19 4 Китай 7 4 2 13 5 Австрія 6 7 4 17 6 Нідерланди 6 4 4 14 6 Швеція 6 4 4 14 8 Швейцарія 5 0 5 10 9 РОК 4 8 12 24 10 Франція 4 7 2 13 11 Канада 3 4 11 18 12 Італія 2 7 6 15 13 Японія 2 5 7 14 14 Південна Корея 2 4 1 7 15 Словенія 2 3 2 7 16 Фінляндія 1 2 3 6 17 Австралія 1 2 1 4 18 Нова Зеландія 1 1 0 2 19 Угорщина 1 0 2 3 20 Чехія 1 0 1 2 21 Словаччина 1 0 0 1 22 Білорусь 0 2 0 2 23 Іспанія 0 1 0 1 23 Україна 0 1 0 1 25 Бельгія 0 0 1 1 25 Естонія 0 0 1 1 25 Латвія 0 0 1 1 25 Польща 0 0 1 1

Інші новини про нашого медаліста: