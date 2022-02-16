16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
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Колос --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

На якому місці Україна у медальному заліку після нагороди Абраменка

Олександр Трикіша
16 лютого, 17:02
Сьогодні Україна нарешті розмочила рахунок своїм медалям на Олімпійських іграх у Пекіні та одразу ж злетіла у медальному заліку Пекіна-2022

Олександр Абраменко приніс Україні срібло / Фото: REUTERS

Олександр Абраменко завоював срібну медаль у фристайлі. Це дозволило Україні піднятися одразу на 23-тє місце у медальному заліку Олімпіади-2022.

Читайте також: "Цю медаль чекали всі українці". Абраменко поділився емоціями від завойованої медалі

Лідерство у медальному заліку утримує Норвегія. Слідом йдуть Німеччина та США. Зазначимо, що Ігри триватимуть до 20 лютого.

М КРАЇНА ВСЬОГО
1

Норвегія

137828
2

Німеччина

106420
3

США

87419
4

Китай

74213
5

Австрія

67417
6

Нідерланди

64414
6

Швеція

64414
8

Швейцарія

50510
9

РОК

481224
10

Франція

47213
11

Канада

341118
12

Італія

27615
13

Японія

25714
14

Південна Корея

2417
15

Словенія

2327
16

Фінляндія

1236
17

Австралія

1214
18

Нова Зеландія

1102
19

Угорщина

1023
20

Чехія

1012
21

Словаччина

1001
22

Білорусь

0202
23

Іспанія

0101
23

Україна

0 1 0 1
25

Бельгія

0011
25

Естонія

0011
25

Латвія

0011
25

Польща

0011

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