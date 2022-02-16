На якому місці Україна у медальному заліку після нагороди Абраменка

Олександр Абраменко приніс Україні срібло / Фото: REUTERS
Олександр Абраменко завоював срібну медаль у фристайлі. Це дозволило Україні піднятися одразу на 23-тє місце у медальному заліку Олімпіади-2022.
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Лідерство у медальному заліку утримує Норвегія. Слідом йдуть Німеччина та США. Зазначимо, що Ігри триватимуть до 20 лютого.
|М
|КРАЇНА
|ВСЬОГО
|1
Норвегія
|13
|7
|8
|28
|2
Німеччина
|10
|6
|4
|20
|3
США
|8
|7
|4
|19
|4
Китай
|7
|4
|2
|13
|5
Австрія
|6
|7
|4
|17
|6
Нідерланди
|6
|4
|4
|14
|6
Швеція
|6
|4
|4
|14
|8
Швейцарія
|5
|0
|5
|10
|9
РОК
|4
|8
|12
|24
|10
Франція
|4
|7
|2
|13
|11
Канада
|3
|4
|11
|18
|12
Італія
|2
|7
|6
|15
|13
Японія
|2
|5
|7
|14
|14
Південна Корея
|2
|4
|1
|7
|15
Словенія
|2
|3
|2
|7
|16
Фінляндія
|1
|2
|3
|6
|17
Австралія
|1
|2
|1
|4
|18
Нова Зеландія
|1
|1
|0
|2
|19
Угорщина
|1
|0
|2
|3
|20
Чехія
|1
|0
|1
|2
|21
Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
Білорусь
|0
|2
|0
|2
|23
Іспанія
|0
|1
|0
|1
|23
Україна
|0
|1
|0
|1
|25
Бельгія
|0
|0
|1
|1
|25
Естонія
|0
|0
|1
|1
|25
Латвія
|0
|0
|1
|1
|25
Польща
|0
|0
|1
|1
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