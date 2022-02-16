Неймовірно! Абраменко досяг безпрецедентного для України результату

Фристайліст не лише врятував Олімпіаду в Пекіні для України, а й став унікальним для нашої країни спортсменом

Олександр Абраменко - герой Пекіна-2022 / Фото: Reuters

Фристайліст-акробат Олександр Абраменко, завоювавши сьогодні срібло на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, став єдиним українським спортсменом за часів незалежності, який здобув нагороди відразу на двох зимових Іграх.

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

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Раніше Абраменко виграв золото на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані.

Золото Пхенчхана-2018 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у суперфіналі в Пекіні Олександр та ще п'ять його конкурентів мали лише одну спробу, щоб показати максимальний результат. У Абраменка не вдався ідеальний стрибок, судді поставили оцінку 116.50. Але цього виявилося достатньо для завоювання срібної медалі – першої нагороди України на нинішній Олімпіаді, яка триватиме до 20 лютого.