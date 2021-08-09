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Дожились! Украина выиграла для других стран больше золота, чем для себя

9 августа, 15:33

Александр Трикиша

Украинцы на Олимпийских играх в Токио завоевали 29 наград! Беда только в том, что 10 из них украинские спортсмены принесли другим странам. Кого прославляли наши бывшие земляки

Украинцы принесли другим странам девять медалей / Фото: Reuters

В Токио за другие страны выступали 17 "украинцев" – кто сменил родину по политическим причинам, кто – в поисках лучшей жизни.

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Им удалось завоевать на Олимпиаде-2020 10 медалей, две из которых – золотые! Если бы они представляли одну страну, то обошли бы Украину в медальном зачете, ведь у нас было всего одно золото.

Зато вместе с этими наградами Украина могла бы взлететь сразу на 22- место в медальном зачете! А так мы завершили Игры на 44-м месте – худший результат в истории.

Украинцы, принесшие медали другим странам:

Артем Долгопят (Израиль)

Золото, спортивная гимнастика, вольные упражнения

Ирина Зарецкая (Азербайджан)

Серебро, карате, +61 кг

Анастасия Близнюк (РОК)

Серебро, художественная гимнастика, команда

Александр Бондарь (РОК)

Бронза, прыжки в воду, 10 м

Мария Стадник (Азербайджан)

Бронза, вольная борьба, 50 кг

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Ирина Киндзерская (Азербайджан)

Бронза, дзюдо, +78 кг

Глеб Бакши (РОК)

Бронза, бокс, 75 кг

Сергей Тарновский (Молдова)

Бронза, каноэ-одиночка, 1000 м

Дмитрий Овчаров (Германия)

Бронза, настольный теннис, команда

Александр Горбачук (Япония, тренер)

Золото, фехтование, команда

Харьковский тренер в 2019 году едва не лишился должности в сборной Японии, когда дал пощечину своему подопечному, но отделался лишь полугодичной дисквалификацией. А на Олимпиаде в Токио Горбачук привел Японию к сенсационному золоту, победив в финале РОК.

А еще в Токио выступали канадки Пенни Олексяк и Кристен Кит, имеющие украинские корни. На двоих они завоевали четыре награды в плавании и академической гребле. Кристен даже призналась, что гордится украинскими корнями и занималась народными танцами.

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Источник: Сегодня|Спорт

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