Дожились! Украина выиграла для других стран больше золота, чем для себя

Украинцы принесли другим странам девять медалей / Фото: Reuters
В Токио за другие страны выступали 17 "украинцев" – кто сменил родину по политическим причинам, кто – в поисках лучшей жизни.
Читайте также: ТОП-7 зашкваров с Украиной на Олимпиаде: объятия с лицом Путина, допинг и медали для чужих
Им удалось завоевать на Олимпиаде-2020 10 медалей, две из которых – золотые! Если бы они представляли одну страну, то обошли бы Украину в медальном зачете, ведь у нас было всего одно золото.
Зато вместе с этими наградами Украина могла бы взлететь сразу на 22- место в медальном зачете! А так мы завершили Игры на 44-м месте – худший результат в истории.
Украинцы, принесшие медали другим странам:
Артем Долгопят (Израиль)
Золото, спортивная гимнастика, вольные упражнения
- Родился в Днепропетровске в 1997 году, где и начал заниматься спортивной гимнастикой. 12-летнему Артему предлагали переехать в Киев тренироваться в сборной Украины, но из-за нехватки финансов семья решилась на репатриацию в Израиль.
Ирина Зарецкая (Азербайджан)
Серебро, карате, +61 кг
- Девушка родилась в Одессе и выступала за Украину до 2015 года, став двукратной чемпионкой Европы среди молодежи и чемпионкой мира среди юниоров, а затем завоевала бронзу мира и Европы на взрослом уровне. Позже украинка приняла финансовое предложение из Азербайджана и сменила гражданство.
Анастасия Близнюк (РОК)
Серебро, художественная гимнастика, команда
- Родилась в Запорожье, где в то время играл ее отец вратарь Илья Близнюк. Позже семья переехала в Россию, когда Илья стал игроком Ростельмаша, а впоследствии выступал и за другие российские клубы. Отец гимнастки выступал за сборную Украины, но Анастасия сделала выбор в пользу России.
Александр Бондарь (РОК)
Бронза, прыжки в воду, 10 м
- Бондарь родился и вырос в Луганске. Выступал под украинским флагом до 2014 года, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры. Но спустя год "всплыл" в России, забрав с собой из Луганска родителей. "Это предательство! Тем более перейти в Россию... Как он будет смотреть ребятам в глаза?", – возмущалась его тренер Тамара Токмачева.
Мария Стадник (Азербайджан)
Бронза, вольная борьба, 50 кг
- Уроженка Львова из-за допинга лишилась места в сборной Украины перед Олимпиадой-2008. Она быстро получила предложение от Азербайджана и уже в Пекине принесла своей новой родине бронзу, а сейчас является четырехкратной олимпийской призеркой.
Ирина Киндзерская (Азербайджан)
Бронза, дзюдо, +78 кг
- Родилась в Каменец-Подольском. На Играх в Лондоне-2012 заняла пятое место, что являлось лучшим результатом наших дзюдоисток до бронзы Дарьи Белодед. В 2017 году вышла замуж за азербайджанца, сменила гражданство и стала выступать за Азербайджан.
Глеб Бакши (РОК)
Бронза, бокс, 75 кг
- Является уроженцем Симферополя. С 2010 по 2014 он был членом различных сборных Украины, а затем отказался от украинского паспорта и переметнулся под российский флаг.
Сергей Тарновский (Молдова)
Бронза, каноэ-одиночка, 1000 м
- Родился во Львове и в юношеском возрасте представлял Украину. Но еще в 2013 году принял предложение Молдовы. На Олимпиаде-2016 в Рио завоевал бронзу, провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на 4 года.
Дмитрий Овчаров (Германия)
Бронза, настольный теннис, команда
- Дмитрий родился в Киеве в 1988 году в семье чемпиона СССР по настольному теннису Михаила Овчарова. В 1992 году семья переехала в Германию, чтобы находиться подальше от радиоактивной зоны в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Настольным теннисом он начал заниматься уже в Германии.
Александр Горбачук (Япония, тренер)
Золото, фехтование, команда
Харьковский тренер в 2019 году едва не лишился должности в сборной Японии, когда дал пощечину своему подопечному, но отделался лишь полугодичной дисквалификацией. А на Олимпиаде в Токио Горбачук привел Японию к сенсационному золоту, победив в финале РОК.
А еще в Токио выступали канадки Пенни Олексяк и Кристен Кит, имеющие украинские корни. На двоих они завоевали четыре награды в плавании и академической гребле. Кристен даже призналась, что гордится украинскими корнями и занималась народными танцами.
Новости на эту же тему: