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Дожилися! Україна виграла для інших країн більше золота, ніж для себе

9 серпня, 15:33

Олександр Трикіша

Українці на Олімпійських іграх в Токіо завоювали 29 нагород! Біда тільки в тому, що 10 з них українські спортсмени принесли іншим країнам. Кого прославляли наші колишні земляки

Українці принесли іншим країнам дев'ять медалей / Фото: Reuters

У Токіо за інші країни виступали 17 "українців" – хто змінив батьківщину через політичні причини, хто – в пошуках кращого життя.

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Їм вдалося завоювати на Олімпіаді-2020 10 медалей, дві з яких – золоті! Якби вони представляли одну країну, то обійшли б Україну в медальному заліку, адже у нас було всього одне золото.

Зате разом з цими нагородами України могла б злетіти відразу на 22- місце в медальному заліку! А так ми завершили Ігри на 44-му місці – найгірший результат в історії.

Українці, які принесли медалі іншим країнам:

Артем Долгопят (Ізраїль)

Золото, спортивна гімнастика, вільні вправи

Ірина Зарецька (Азербайджан)

Срібло, карате, +61 кг

Анастасія Близнюк (РОК)

Срібло, художня гімнастика, команда

Олександр Бондар (РОК)

Бронза, стрибки в воду, 10 м

Марія Стадник (Азербайджан)

Бронза, вільна боротьба, 50 кг

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Ірина Кіндзерська (Азербайджан)

Бронза, дзюдо, +78 кг

Гліб Бакши (РОК)

Бронза, бокс, 75 кг

Сергій Тарновський (Молдова)

Бронза, каное-одиночка, 1000 м

Дмитро Овчаров (Німеччина)

Бронза, настільний теніс, команда

Олександр Горбачук (Японія, тренер)

Золото, фехтування, команда

Харківський тренер в 2019 році ледь не позбувся посади в збірній Японії, коли дав ляпаса своєму підопічному, але відбувся лише піврічною дискваліфікацією. А на Олімпіаді в Токіо Горбачук привів Японію до сенсаційного золота, перемігши у фіналі РОК.

А ще в Токіо виступали канадки Пенні Олексяк і Крістен Кіт, що мають українське коріння. На двох вони завоювали чотири нагороди у плаванні і академічному веслуванні. Крістен навіть зізналася, що пишається українським корінням і займалася народними танцями.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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