Дожилися! Україна виграла для інших країн більше золота, ніж для себе

Українці на Олімпійських іграх в Токіо завоювали 29 нагород! Біда тільки в тому, що 10 з них українські спортсмени принесли іншим країнам. Кого прославляли наші колишні земляки

Українці принесли іншим країнам дев'ять медалей / Фото: Reuters

У Токіо за інші країни виступали 17 "українців" – хто змінив батьківщину через політичні причини, хто – в пошуках кращого життя.

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Їм вдалося завоювати на Олімпіаді-2020 10 медалей, дві з яких – золоті! Якби вони представляли одну країну, то обійшли б Україну в медальному заліку, адже у нас було всього одне золото.

Зате разом з цими нагородами України могла б злетіти відразу на 22- місце в медальному заліку! А так ми завершили Ігри на 44-му місці – найгірший результат в історії.

Українці, які принесли медалі іншим країнам:

Артем Долгопят (Ізраїль)

Золото, спортивна гімнастика, вільні вправи

Народився в Дніпропетровську в 1997 році, де і почав займатися спортивною гімнастикою. 12-річному Артему пропонували переїхати до Києва тренуватися в збірній України, але через брак фінансів сім'я зважилася на репатріацію в Ізраїль.

Ірина Зарецька (Азербайджан)

Срібло, карате, +61 кг

Дівчина народилася в Одесі і виступала за Україну до 2015 року, ставши дворазовою чемпіонкою Європи серед молоді та чемпіонкою світу серед юніорів, а потім завоювала бронзу світу і Європи на дорослому рівні. Пізніше українка прийняла фінансову пропозицію з Азербайджану і змінила громадянство.

Анастасія Близнюк (РОК)

Срібло, художня гімнастика, команда

Народилася в Запоріжжі, де в той час грав її батько воротар Ілля Близнюк. Пізніше сім'я переїхала в Росію, коли Ілля став гравцем Ростельмашу, а згодом виступав і за інші російські клуби. Батько гімнастки виступав за збірну України, але Анастасія зробила вибір на користь Росії.

Олександр Бондар (РОК)

Бронза, стрибки в воду, 10 м

Бондар народився і виріс в Луганську. Виступав під українським прапором до 2014 року, а потім несподівано оголосив про завершення кар'єри. Але через рік "сплив" в Росії, забравши з собою з Луганська батьків. "Це зрада! Тим більше перейти в Росію... Як він буде дивитися хлопцям в очі?", – обурювалася його тренер Тамара Токмачова.

Марія Стадник (Азербайджан)

Бронза, вільна боротьба, 50 кг

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Уродженка Львова через допінг лишилася місця в збірній України перед Олімпіадою-2008. Вона швидко отримала пропозицію від Азербайджану і вже в Пекіні принесла своїй новій батьківщині бронзу, а зараз є чотирикратної олімпійської призеркою.

Ірина Кіндзерська (Азербайджан)

Бронза, дзюдо, +78 кг

Народилася в Кам'янець-Подільському. На Іграх в Лондоні-2012 посіла п'яте місце, що було кращим результатом наших дзюдоїсток до бронзи Дар'ї Білодід. У 2017 році вийшла заміж за азербайджанця, змінила громадянство і стала виступати за Азербайджан.

Гліб Бакши (РОК)

Бронза, бокс, 75 кг

Є уродженцем Сімферополя. З 2010 по 2014 він був членом різних збірних України, а потім відмовився від українського паспорта та переметнувся під російський прапор.

Сергій Тарновський (Молдова)

Бронза, каное-одиночка, 1000 м

Народився у Львові і в юнацькому віці представляв Україну. Але ще в 2013 році прийняв пропозицію Молдови. На Олімпіаді 2016 в Ріо завоював бронзу, провалив допінг-тест і був дискваліфікований на 4 роки.

Дмитро Овчаров (Німеччина)

Бронза, настільний теніс, команда

Дмитро народився в Києві в 1988 році в родині чемпіона СРСР з настільного тенісу Михайла Овчарова. У 1992 році сім'я переїхала до Німеччини, щоб перебувати подалі від радіоактивної зони в зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС. Настільним тенісом він почав займатися вже в Німеччині.

Олександр Горбачук (Японія, тренер)

Золото, фехтування, команда

Харківський тренер в 2019 році ледь не позбувся посади в збірній Японії, коли дав ляпаса своєму підопічному, але відбувся лише піврічною дискваліфікацією. А на Олімпіаді в Токіо Горбачук привів Японію до сенсаційного золота, перемігши у фіналі РОК.

А ще в Токіо виступали канадки Пенні Олексяк і Крістен Кіт, що мають українське коріння. На двох вони завоювали чотири нагороди у плаванні і академічному веслуванні. Крістен навіть зізналася, що пишається українським корінням і займалася народними танцями.