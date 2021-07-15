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Олімпіада 2020 в Токіо

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Дочка ексгравця збірної України представить Росію на Олімпіаді-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 липня, 23:41
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Анастасія Близнюк виступить на третій для себе Олімпіаді. Гімнастка народилася в Запоріжжі в родині українського футболіста, але вирішила виступати за Росію
Дочка Іллі Близнюка виступить на Олімпіаді-2020 від Росії
Дочка Іллі Близнюка виступить на Олімпіаді-2020 від Росії / Фото: Instagram

Дочка колишнього гравця збірної України і Динамо Іллі Близнюка Анастасія їде на свої треті Олімпійські ігри. У Токіо гімнастка представлятиме команду нейтральних спортсменів з Росії.

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Анастасія Близнюк народилася в Запоріжжі, де в той час грав її батько за місцевий Металург. Але пізніше сім'я переїхала в Росію, коли Ілля став гравцем Ростельмаш, а потім виступав і за інші російські клуби. Ще до переїзду в РФ Близнюк встиг провести два матчі в складі збірної України. Після завершення кар'єри Ілля Близнюк тренував різні українські клуби, а останнім його місцем роботи був Миколаїв.

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Анастасія ставала олімпійською чемпіонкою в 2012 і 2016 роках, а в Токіо має шанс встановити рекорд, адже трьох золотих медалей в гімнастиці не було ні у кого, пише Главком.

Раніше ми писали, що першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо. Вікторію Ус, яка виступає у веслувальному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди по рейсу Стамбул – Токіо.

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