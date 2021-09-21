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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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История одной фотографии. Самое известное украинское лицо со шрамом

Любомир Луканюк
21 сентября, 16:47
Самый крутой хоккейный вратарь в истории Терри Савчук не признавал масок, собрал коллекцию Кубков Стэнли и умер после драки в баре

Терри Савчук - лучший вратарь в истории НХЛ

В 1966 году редакция популярного журнала LIFE решила поместить на обложку легендарного вратаря Терри Савчука.

Это его в Канаде все называли Терри, а дома он был Тарасом. Родился в украинской семье, а хоккеем увлекся после смерти старшего брата. Тарасу в наследство остались его вратарские щитки.

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К 20 годам Тарас уже играл в НХЛ, где вскоре стал легендой. Четыре победы в Кубке Стэнли плюс еще четыре финала.

В те времена играть в маске хоккейному вратарю означало расписаться в собственной трусости. А теперь посчитайте, сколько можно получить рассечений, ушибов, переломов за более чем тысячу матчей. Сложно?

Вот журнал LIFE, готовя свою обложку решил провести эксперимент. Позвали гримера, который должен был выявить все шрамы на теле голкипера, и обозначить их. Насчитали 400! Отметили лишь самые жуткие.

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А эта фотография стала одной из самых узнаваемых в спорте.

Вот так изменился Тарас за 16 лет выступлений в НХЛ.

Умер Терри Савчук в 40 лет после драки в баре.

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