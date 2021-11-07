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У збірної Росії з плавання відібрали медалі чемпіонату Європи

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
7 листопада, 11:26
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Спортсмени втратили комплект срібних нагород, які вони здобули у змішаній естафеті вільним стилем
Результати естафети довелося змінити. Фото kazan2021.len.eu
Результати естафети довелося змінити. Фото kazan2021.len.eu

Збірна Польщі подала протест після фінального запливу у змішаній естафеті 4х50 м вільним стилем на чемпіонаті Європи у Казані. Поляки заявили, що збірна Росії порушила черговість.

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Судді переглянули запис запливу та підтвердили, що російські спортсмени пливли не в тому порядку, який був зазначений у стартовому списку, тим самим порушуючи правила проведення естафет. Як наслідок, команда Росія була дискваліфікована та позбавлена срібних нагород.

Чемпіонами Європи стали представники Нідерландів. А Росія та Італія показали однакові результати та отримали по "сріблу".

Після перегляду результатів Росію дискваліфікували, а бронзові медалі здобула Польща.

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