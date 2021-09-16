Яні Клочковій знадобилося шість хвилин, щоб переплисти Дніпро

Легендарна українська плавчиха Яна Клочкова відзначила річницю свого першого олімпійського золота і перепливла Дніпро! У Сіднеї-2000 українка завоювала дві золоті медалі і срібло

Яна Клочкова перепливла Дніпро / Фото: Facebook

16 вересня в Україні відзначають Днем збірної команди України з плавання. Свято заснували на честь перемоги Клочкової на Олімпійських іграх в Сіднеї на дистанції 400 м комплексне плавання.

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На честь знаменної дня Яна перепливла Дніпро з правого берега на лівий в компанії ентузіастів, зірок, партнерів по тій національній збірній.

Разом з нею в запливі взяв участь український плавець і учасник проекту "Холостяк" Дмитро Черкасов.

"Від берега до берега метрів 500, Яна подолала їх хвилин за шість. Інших учасників запливу, в тому числі Дмитра Черкасова, просили не випереджати Яну, дати Золотій рибці першою вийти з води. Течія в районі Річкового вокзалу була несильна, температура води +16. Трохи прохолодно, хоч Яна пливла без гідрокостюма", – описав подію журналіст Руслан Свірін у себе в Facebook .

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