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У сборной России по плаванию отобрали медали чемпионата Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
7 ноября, 11:26
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Спортсмены лишились комплекта серебряных наград, которые они завоевали в смешанной эстафете вольным стилем
Результаты эстафеты пришлось изменить. Фото kazan2021.len.eu
Результаты эстафеты пришлось изменить. Фото kazan2021.len.eu

Сборная Польши подала протест после финального заплыва в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы в Казани. Поляки заявили, что сборная России нарушила очередность.

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Судьи пересмотрели запись заплыва и подтвердили, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет. Как следствие, команда Россия была дисквалифицирована и лишена серебряных наград.

Чемпионами Европы стали представители Нидерландов. А Россия и Италия показали одинаковый результаты и получили по "серебру".

После пересмотра результатов, Россию дисквалифицировали, а бронзовые медали получила Польша.

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