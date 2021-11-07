У сборной России по плаванию отобрали медали чемпионата Европы

Сборная Польши подала протест после финального заплыва в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы в Казани. Поляки заявили, что сборная России нарушила очередность.
Читайте также: Украина отказалась ехать на чемпионат Европы в Россию
Судьи пересмотрели запись заплыва и подтвердили, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет. Как следствие, команда Россия была дисквалифицирована и лишена серебряных наград.
Далее по теме
Чемпионами Европы стали представители Нидерландов. А Россия и Италия показали одинаковый результаты и получили по "серебру".
После пересмотра результатов, Россию дисквалифицировали, а бронзовые медали получила Польша.