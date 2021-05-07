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Це швидко і зовсім не боляче – каратистка-красуня Терлюга зробила щеплення

7 травня, 12:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Знаменита українська спортсменка отримала першу дозу вакцини від коронавируса, яка повинна її убезпечити від можливості захворіти на Олімпіаді

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

Все більше наших спортсменів йдуть на щеплення проти коронавірусу. Днями український борець-депутат розповів про вакцинацію на власному прикладі. Сьогодні своєрідний флешмоб підтримала чемпіонка Європи з карате Анжеліка Терлюга.

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29-річна одеситка на своїй сторінці в Instagram розповіла, що зробила щеплення:

"Уже отримала першу дозу вакцини CoronaVac. Через 28 днів приїду за другою дозою. Вакцинація проходить швидко і зовсім не боляче. Якщо будуть симптоми, то розповім. Все це я роблю для участі на Олімпійська Іграх, більше всього на світі не хочеться захворіти. Після двох доз вакцини у нас є 83% вірогідність не заразитися. Сподіваюся, все буде добре".

Стало відомо, що учасників Олімпіади-2020 будуть прищеплювати двома вакцинами.

Анжеліка виступає у ваговій категорії до 55 кг. Вона завойовувала медалі декількох чемпіонатів Європи і буде представляти Україну на Олімпійських іграх в Токіо.

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Дивіться, як каратист Стас Горуна тренувався з сином:

Відео: Instagram

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