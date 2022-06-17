Український боксер пішов у бої без правил, щоби помститися поляку

Сергій Радченко програв Артуру Шпильці у боксерському поєдинку та спробує взяти реванш у змішаних єдиноборствах

Шпилька і Радченко проведуть бій за правилами ММА

Ця історія триває два роки. У березні 2020-го український важковаговик Сергій Радченко зазнав несправедливої поразки у бою з поляком Артуром Шпилькою. Наш боксер двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу поляку.

Реклама

Українець довгий час вимагав реваншу, проте тоді не склалося. Шпилька вирішив зав'язати з боксом і спробувати себе у змішаних єдиноборствах. І у новому амплуа викликати на бій... Радченка. Сергій давно мріяв поквитатися за ту образливу поразку – і виклик прийняв.

Бійці вийдуть в октагон 18 червня у рамках бійцівського шоу KSW. Раніше зірка польського боксу Єва Бродницька вийшла на зважування перед KSW, ледве прикрившись листям.

Як домовилися організатори шоу, частина грошей від бою Шпилька – Радченко буде спрямована Україні на благодійні цілі.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, Артур Шпилька у 2016 році був претендентом на титул WBC у надважкій вазі, але без шансів програв американцю Деонтею Вайлдеру нокаутом у дев'ятому раунді. Пізніше нокаут у бою Вайлдер – Шпилька був визнаний найкращим за підсумками року.