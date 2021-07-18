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Жіноча команда Шахтаря в першому матчі в історії забила суперницям 16 голів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 липня, 15:26
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Жіноча команда "гірників" провела перший матч у своїй історії. Під каток шахтарок потрапила київська Єдність, яка пропустила від підопічних Романа Заева 16 м'ячів
Жіноча команда Шахтаря провела перший матч
Жіноча команда Шахтаря провела перший матч / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні жіноча команда донецького Шахтаря провела перший матч в історії. Підопічні Романа Заева зіграли проти Єдності з Києва. До речі, дівчата першими приміряли нову форму Шахтаря.

Матч Шахтар – Єдність пройшов у форматі три тайми по 25 хвилин. Донецькі футболістки відкрили рахунок вже на першій хвилині. Героїнями поєдинку стали Вероніка Кожухар, що забила шість м'ячів, а також Поліна Янчук, вона відзначилася чотири рази.

Шахтар – Єдність – 16:0

В тренді

Голи: 1:0 Кожухар (2), 2:0 Кревська (9), 3:0 Кожухар (11), 4:0 Янчук (12), 5:0 Янчук (28), 6:0 Янчук (41), 7:0 Кожухар (45), 8:0 Янчук (48), 9:0 Вегерича (49), 10:0 Кожухар (54), 11:0 Кожухар (55), 12:0 Мохнач (57, пен.), 13:0 Старухіна (58), 14:0 Кожухар (67), 15:0 Ковб (71), 16:0 Молодюк (75)

Шахтар: Денищич (Петровець, 51), Мохнач, Старухіна (Манзюк, 26; Старухіна, 51), Ковб, Ільїна, Головач, Молодюк (Кравчук, 26; Молодюк, 51), Кревська, Вегерич, Кожухар (Кравчук, 72), Янчук

Матч з Єдністю став частиною підготовки жіночої команди Шахтаря до нового сезону. Він відкриється 15 серпня поєдинком проти Багіри в Кропивницькому.

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