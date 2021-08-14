Ювентус купує зірку Євро-2020: сума трансферу і зарплата

За 23-річного Мануеля Локателлі, експідопічного нинішнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі, Ювентус заплатить Сассуоло 35 мільйонів євро.
Про це повідомляє Tuttosport.
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При цьому Локателли укладе з туринцями угоду на п'ять років із зарплатою в розмірі 3 млн євро на рік. Тобто сумарно заробить 15 млн євро.
У минулому сезоні чемпіонату Італії Мануель провів 34 матчі, забивши чотири м'ячі і зробивши дві результативні передачі за Сассуоло.
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На переможному для Італії Євро-2020 Локателлі відзначився двома голами в п'яти поєдинках.