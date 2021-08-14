Ювентус покупает звезду Евро-2020: сумма трансфера и зарплата

За 23-летнего Мануэля Локателли, экс-подопечного нынешнего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби, Ювентус заплатит Сассуоло 35 миллионов евро.
Об этом сообщает Tuttosport.
Читайте также: Трансферная бомба от ПСЖ: Криштиану следующий в очереди
При этом Локателли подпишет с туринцами соглашение на пять лет с зарплатой в размере 3 млн евро в год. То есть суммарно заработает 15 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Мануэль провел 34 матча, забив четыре мяча и сделав две результативных передачи за Сассуоло.
Читайте также: Челси заплатил 115 млн за форварда, которого выгнал семь лет назад
На победном для Италии Евро-2020 Локателли отличился двумя голами в пяти поединках.