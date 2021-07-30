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Не робити з Шахтаря Сассуоло. Шлях Роберто Де Дзербі з Італії в Україну

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 липня, 20:05
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Італійський фахівець ексклюзивно для Shakhtar Club розповів про свою кар'єру в клубах Серії А
Роберто Де Дзербі вперше тренує поза Італії
Роберто Де Дзербі вперше тренує поза Італії / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В кінці травня Шахтар призначив Роберто Де Дзербі головним тренером команди . Італієць прийшов в донецький клуб після трирічного періоду в Сассуоло.

Де Дзербі почав кар'єру в Шахтарі з перемоги над Інгульцем:

Для фахівця це перший закордонний тренерський досвід в кар'єрі. В ексклюзивному інтерв'ю Shakhtar Club Роберто розповів про свою роботу в Італії.

- Після Дарфо Боаріо і Фоджі ви очолили Палермо. Розкажіть, як це працювати з Дзампаріні в одному клубі? Розкажіть про цей досвід. Адже він один з найбільш непередбачуваних президентів в історії італійського футболу ...

- У той момент мені було 37 років і я був тренером вже 3 сезони, але в нижчих дивізіонах. І коли тобі 37 років і клуб із Серії А кличе тебе, відмовити просто неможливо. Можна вважати це абсолютно точно позитивним досвідом. Навіть коли були негативні моменти, ти розумієш, що тобі потрібно і що тобі далі робити, щоб виправити помилки.

- Ви тоді підписали контракт на 2 роки, але пропрацювали всього 12 турів. Були готові до такого? Знаючи, який непередбачуваний президент.

- Так, я звичайно був готовий, але не хотів, щоб так сталося. Після декількох матчів, коли я вже не працював в Палермо, сам Дзампаріні знову подзвонив мені, але я відмовився, тому що я не хотів повертатися.

- В Палермо ви тренували на вищому рівні в Серії А. Розкажіть про цей досвід, як працювати з такими відомими гравцями?

- В Палермо я тренував талановитих футболістів, ми гідно грали проти Ювентуса, Мілана, Інтера. Шкода, що я став тренером цього клубу всього на 12 матчів, а не більше.

- Дзампаріні тоді назвав ваше розставання однієї з найбільших помилок. Чи згодні ви з ним?

- З Дзампаріні важко, тому що він людина, яка сьогодні говорить одне, а завтра – інше.

- Після Палермо у вас був період в Беневенто, який оновив антирекорд – 0 очок в перших 9 турах Серії А. Не страшно було братися за такий проєкт?

- Я відразу довірився президенту, тому що він обіцяв, і в січні ми купили футболістів. У другому колі ми грали дуже добре, набрали багато очок, але, на жаль, цього виявилося недостатньо, щоб не вилетіти із Серії А

- На ваш погляд, у чому була головна проблема тодішнього Беневенто? У пресі вас тоді досить багато хвалили.

- Коли сезон починається погано, потім вже складно змінити напрямок. У команди було багато проблем, але коли я приїхав, вони були не настільки серйозними, як показувала турнірна таблиця. Я відразу мотивував футболістів, ми стали сильнішими і в другому колі ми грали добре і заробили багато очок.

В тренді

- Усі пам'ятають легендарний матч Беневенто – Мілан, коли голкіпер вже в доданий час забив гол. Які у вас були тоді емоції після тієї гри?

- Для мене було головним, що ми заробили тоді перше очко в Серії А. Не важливо, забив цей гол воротар або інший гравець.

Куди важливіше для мене був матч з Міланом, який ми зіграли в другому колі, коли ми виграли 1: 0 на "Сан-Сіро". Тоді забив гол не воротар, а наш бомбардир, але ніхто не згадує про цей матч. Всі згадують Беневенто – Мілан (2: 2) з голом воротаря.

- Тепер перейдемо до Сассуоло. Чим вас привабила робота в клубі і як ви туди потрапили?

- У клубі відразу сказали, що будуть повністю мене підтримувати. Вони купили футболістів, які відмінно підходили для моєї гри.

- Ви з командою почали показувати цікавий футбол практично відразу – обіграли Інтер, розгромили Дженоа. Ви будували нову команду, використовували вже напрацьовані схеми?

- Можна сказати, що Еусебіо Ді Франческо залишив багато всього для футболістів Сассуоло. Коли він пішов з команди, я взяв частину його напрацювань, так як вважаю Ді Франческо дійсно дуже хорошим тренером.

У першому сезоні ми купили 11-12 нових футболістів, через що у нас була оновлена ​​команда, в якій грали як новачки, так і ті, хто вже були в клубі давно.

- Ми знаємо, що Сассуоло неодноразово був лідером Серії А за кількістю точних передач і володінню м'ячем. Чи можна це назвати стилем Де Дзербі?

- Усі тренери беруть щось від інших тренерів, але ти і сам повинен знати специфіку і філософію своєї гри, тому що у кожної команди є свої нюанси, є свої футболісти. Це дуже складно – повторити одне й те саме в різних командах.

І я не буду робити з Шахтаря Сассуоло, тому що є різні гравці, різні культури, різні філософії. Чемпіонат Італії і чемпіонат України відрізняються. Звичайно, складно підтримувати одну філософію гри, але треба розуміти, де ти працюєш і адаптуватися.

- Сассуоло був одним з базових клубів на Євро-2020 у збірної Італії. Такі гравці як Локателлі, Берарді, Распадорі. На чемпіонаті в збірних інших країн теж виступали представники Сассуоло. Як ви вважаєте, в результаті чого стався такий прогрес гравців під вашим керівництвом?

- Ми працювали над менталітетом і особливо над вірою в себе, тому що вони вже були відмінними футболістами. Але вони і надалі повинні більше вірити в себе.

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0
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1
0
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Різниця 0
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