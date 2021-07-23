23 липня 19:30
Львів --
Маріуполь --
24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
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Всі результати матчів Ліги конференцій 22 липня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 липня, 00:27
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22 липня відбулися матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. Вперше в турнірі зіграв представник України. Результати всіх матчів дня
Результати всіх матчів дня в Лізі конференцій
Результати всіх матчів дня в Лізі конференцій / Фото: Reuters

У стартовому матчі на турнірі Ворскла в гостях не змогла обіграти фінський КуПС, упустивши перемогу на останніх секундах. Матчі-відповіді пройдуть 29 липня.

Шлях чемпіонів

  • Теута (Албанія) – Інтер Ескальдес (Андорра) – 0:2
  • Рига (Латвія) – Шкендія (Македонія) – 2:0
  • Динамо (Тбілісі, Грузія) – Маккабі (Хайфа, Ізраїль) – 1:2
  • Торсхавн (Фарери) – Будучность (Чорногорія) – 4:0
  • Лінфілд (Північна Ірландія) – Борац (Боснія) – 4:0
  • Шахтар (Солігорськ, Білорусь) – Тола (Люксембург) – 1:2
  • Фольгоре (Сан-Марино) – Гіберніанс (Мальта) – 1:3
  • Приштина (Косово) – Коннас-Кі (Уельс) – 4:1
  • Валюр (Ісландія) – Буде-Глімт (Норвегія) – 0:3

Основний шлях

  • Сочі (Росія) – Кешля (Азербайджан) – 3:0
  • Динамо (Батумі, Грузія) – БАТЕ (Білорусь) – 0:1
  • Вікторія (Чехія) – Динамо-Брест (Білорусь) – 2:1
  • КуПС (Фінляндія) – Ворскла (Україна) – 2:2
  • Астана (Казахстан) – Аріс (Греція) – 2:0
  • ФКСБ (Румунія) – Шахтар (Казахстан) – 1:0
  • Дріта (Косово) – Фейеноорд (Нідерланди) – 0:0
  • Базель (Швейцарія) – Партизані (Албанія) – 3:0
  • Арда (Болгарія) – Хапоель (Б-Ш, Ізраїль) – 0:2
  • Аполлон (Кіпр) – Жиліна (Словаччина) – 1:3
  • Чукарички (Сербія) – Сумгаїт (Азербайджан) – 0:0
  • Сутьєска (Чорногорія) – Маккабі (Т-А, Ізраїль) – 0:0
  • Петрокуб (Молдова) – Сівасспор (Туреччина) – 0:1
  • АЕЛ (Кіпр) – Влазнія (Албанія) – 1:0
  • Ельфсборг (Швеція) – Мілс (Молдова) – 4:0
  • РФШ (Латвія) – Пушкаш-Академія (Угорщина) – 3:0
  • Партизан (Сербія) – ДАК-1904 (Словаччина) – 1:0
  • Дандолк (Ірландія) – Левадія (Естонія) – 2:2
  • Гзіра Юнайтед (Мальта) – Рієка (Хорватія) – 0:2
  • Кауно Жальгіріс (Литва) – ТНС (Уельс) – 0:5
  • Домжале (Словенія) – Хонка (Фінляндія) – 1:1
  • ЦСКА (Софія, Болгарія) – Лієпая (Латвія) – 0:0
  • Шкупі (Північна Македонія) – Санта-Клара (Португалія) – 0:3
  • Гайберніан (Шотландія) – Санта-Колома (Андорра) – 3:0
  • Ларн (Північна Ірландія) – Орхус (Данія) – 2:1
  • Гент (Бельгія) – Волеренга (Норвегія) – 4:0
  • Дюделанж (Люксембург) – Богеміан (Ірландія) – 0:1
  • Вележ (Боснія) – АЕК (Греція) – 2:1
  • Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Ізраїль) – 0:0
  • Локомотив (Болгарія) – Словацько (Чехія) – 1:0
  • Арарат (Вірменія) – Шльонськ (Польща) – 2:4
  • Лячі (Албанія) – Університатя (Румунія) – 1:0
  • Погонь (Польща) – Осієк (Хорватія) – 0:0
  • Аустрія (Австрія) – Брейдаблік (Ісландія) – 1:1
  • Олімпія (Словенія) – Біркіркара (Мальта) – 1:0
  • Хаммарбю (Швеція) – Марібор (Словенія) – 3:1
  • Мольде (Норвегія) – Серветт (Швейцарія) – 3:0
  • Уйпешт (Угорщина) – Вадуц (Ліхтенштейн) – 2:1
  • Судува (Литва) – Ракув (Польща) – 0:0
  • Спартак (Трнава, Словаччина) – Сепсі (Румунія) – 0:0
  • Габнарфйордур (Ісландія) – Русенборг (Норвегія) – 0:2
  • Копенгаген (Данія) – Торпедо-БелАЗ (Білорусь) – 4:1
  • Паневежис (Литва) – Войводіна (Сербія) – 0:1
  • Хайдук (Хорватія) – Тобол (Казахстан) – 2:0
  • Абердін (Шотландія) – Хекен (Швеція) – 5:1

Що таке Ліга конференцій:

Про створення нового турніру УЄФА оголосив у 2018 році. Головна особливість турніру в тому, що переможець змагання вийде в груповий етап Ліги Європи в наступному сезоні, якщо він ще не кваліфікувався в Лігу чемпіонів через внутрішній чемпіонат.

В УЄФА стверджують, що новий турнір дозволить більшій кількості гравців виступити в єврокубках і підстьобне розвиток їхньої футбольної кар'єри, а клубам дасть додатковий шанс поборотися за європейський трофей.

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