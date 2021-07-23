Всі результати матчів Ліги конференцій 22 липня

У стартовому матчі на турнірі Ворскла в гостях не змогла обіграти фінський КуПС, упустивши перемогу на останніх секундах. Матчі-відповіді пройдуть 29 липня.

Що таке Ліга конференцій:

Про створення нового турніру УЄФА оголосив у 2018 році. Головна особливість турніру в тому, що переможець змагання вийде в груповий етап Ліги Європи в наступному сезоні, якщо він ще не кваліфікувався в Лігу чемпіонів через внутрішній чемпіонат.

В УЄФА стверджують, що новий турнір дозволить більшій кількості гравців виступити в єврокубках і підстьобне розвиток їхньої футбольної кар'єри, а клубам дасть додатковий шанс поборотися за європейський трофей.