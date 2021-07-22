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Ворскла не змогла виграти перший для України матч Ліги конференцій

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 липня, 20:55
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Полтавська Ворскла не змогла обіграти фінський КуПС в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. Це був перший матч представника України в новому турнірі УЄФА
Ворскла пропустила гол на останніх секундах
Ворскла пропустила гол на останніх секундах / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Матч для полтавчан почався гірше не придумаєш – вже на п'ятій хвилині зустрічі господарі поля відкрили рахунок після дальнього удару у виконанні Аньекпено Удо. Можливо, гості не встигли звикнути до штучного газону на стадіоні.

Втім, полтавчани швидко прийшли до тями і перехопили ініціативу в матчі. Ще до перерви Ібрагім Кане рахунок в матчі зрівняв, а в другому таймі Олів'є Тілль реалізував пенальті і вивів гостей вперед.

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Але втримати перевагу Ворсклі не вдалося. За секунди до фінального свистка Діого Томас заштовхав м'яч у сітку воріт полтавчан і врятував для своєї команди нічию. Відразу ж після цього арбітр просигналізував про завершення поєдинку – 2:2. Зустріч у відповідь відбудеться в Полтаві через тиждень.

Що таке Ліга конференцій:

Про створення нового турніру УЄФА оголосив в 2018 році. Головна родзинка турніру в тому, що переможець змагання вийде в груповий етап Ліги Європи в наступному сезоні, якщо він ще не кваліфікувався в Лігу чемпіонів через внутрішній чемпіонат.

В УЄФА стверджують, що новий турнір дозволить більшій кількості гравців виступити в єврокубках і підстьобне розвиток їх футбольної кар'єри, а клубам дасть додатковий шанс поборотися за європейський трофей.

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