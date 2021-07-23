23 июля 19:30
Львов --
Мариуполь --
24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
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Все результаты матчей Лиги конференций 22 июля

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июля, 00:27
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22 июля состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Впервые в турнире сыграл представитель Украины. Результаты всех матчей дня
Результаты всех матчей дня в Лиге конференций
Результаты всех матчей дня в Лиге конференций / Фото: Reuters

В стартовом матче на турнире Ворскла в гостях не смогла обыграть финский КуПС, упустив победу на последних секундах. Ответные встречи пройдут 29 июля.

Путь чемпионов

  • Теута (Албания) – Интер Эскальдес (Андорра) – 0:2
  • Рига (Латвия) – Шкендия (Македония) – 2:0
  • Динамо (Тбилиси, Грузия) – Маккаби (Хайфа, Израиль) – 1:2
  • Торсхавн (Фареры) – Будучность (Черногория) – 4:0
  • Линфилд (Северная Ирландия) – Борац (Босния) – 4:0
  • Шахтер (Солигорск, Беларусь) – Фола (Люксембург) – 1:2
  • Фольгоре (Сан-Марино) – Хибернианс (Мальта) – 1:3
  • Приштина (Косово) – Коннас-Ки (Уэльс) – 4:1
  • Валюр (Исландия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:3

Основной путь

  • Сочи (Россия) – Кешля (Азербайджан) – 3:0
  • Динамо (Батуми, Грузия) – БАТЭ (Беларусь) – 0:1
  • Виктория (Чехия) – Динамо-Брест (Беларусь) – 2:1
  • КуПС (Финляндия) – Ворскла (Украина) – 2:2
  • Астана (Казахстан) – Арис (Греция) – 2:0
  • ФКСБ (Румыния) – Шахтер (Казахстан) – 1:0
  • Дрита (Косово) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0
  • Базель (Швейцария) – Партизани (Албания) – 3:0
  • Арда (Болгария) – Хапоэль (Б-Ш, Израиль) – 0:2
  • Аполлон (Кипр) – Жилина (Словакия) – 1:3
  • Чукарички (Сербия) – Сумгаит (Азербайджан) – 0:0
  • Сутьеска (Черногория) – Маккаби (Т-А, Израиль) – 0:0
  • Петрокуб (Молдова) – Сивасспор (Турция) – 0:1
  • АЕЛ (Кипр) – Влазния (Албания) – 1:0
  • Эльфсборг (Швеция) – Милсами (Молдова) – 4:0
  • РФШ (Латвия) – Пушкаш-Академия (Венгрия) – 3:0
  • Партизан (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия) – 1:0
  • Дандолк (Ирландия) – Левадия (Эстония) – 2:2
  • Гзира Юнайтед (Мальта) – Риека (Хорватия) – 0:2
  • Кауно Жальгирис (Литва) – ТНС (Уэльс) – 0:5
  • Домжале (Словения) – Хонка (Финляндия) – 1:1
  • ЦСКА (София, Болгария) – Лиепая (Латвия) – 0:0
  • Шкупи (Северная Македония) – Санта-Клара (Португалия) – 0:3
  • Хиберниан (Шотландия) – Санта-Колома (Андорра) – 3:0
  • Ларн (Северная Ирландия) – Орхус (Дания) – 2:1
  • Гент (Бельгия) – Волеренга (Норвегия) – 4:0
  • Дюделанж (Люксембург) – Богемиан (Ирландия) – 0:1
  • Вележ (Босния) – АЕК (Греция) – 2:1
  • Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Израиль) – 0:0
  • Локомотив (Болгария) – Словацко (Чехия) – 1:0
  • Арарат (Армения) – Шленск (Польша) – 2:4
  • Лячи (Албания) – Университатя (Румыния) – 1:0
  • Погонь (Польша) – Осиек (Хорватия) – 0:0
  • Аустрия (Австрия) – Брейдаблик (Исландия) – 1:1
  • Олимпия (Словения) – Биркиркара (Мальта) – 1:0
  • Хаммарбю (Швеция) – Марибор (Словения) – 3:1
  • Мольде (Норвегия) – Серветт (Швейцария) – 3:0
  • Уйпешт (Венгрия) – Вадуц (Лихтенштейн) – 2:1
  • Судува (Литва) – Ракув (Польша) – 0:0
  • Спартак (Трнава, Словакия) – Сепси (Румыния) – 0:0
  • Хабнарфьордюр (Исландия) – Русенборг (Норвегия) – 0:2
  • Копенгаген (Дания) – Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – 4:1
  • Паневежис (Литва) – Войводина (Сербия) – 0:1
  • Хайдук (Хорватия) – Тобол (Казахстан) – 2:0
  • Абердин (Шотландия) – Хэкен (Швеция) – 5:1

Что такое Лига конференций:

О создании нового турнира УЕФА объявил в 2018 году. Главная изюминка турнира в том, что победитель соревнования выйдет в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне, если он еще не квалифицировался в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат.

В УЕФА утверждают, что новый турнир позволит большему количеству игроков выступить в еврокубках и подстегнет развитие их футбольной карьеры, а клубам даст дополнительный шанс побороться за европейский трофей.

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