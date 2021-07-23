Все результаты матчей Лиги конференций 22 июля

Результаты всех матчей дня в Лиге конференций / Фото: Reuters
В стартовом матче на турнире Ворскла в гостях не смогла обыграть финский КуПС, упустив победу на последних секундах. Ответные встречи пройдут 29 июля.
Путь чемпионов
- Теута (Албания) – Интер Эскальдес (Андорра) – 0:2
- Рига (Латвия) – Шкендия (Македония) – 2:0
- Динамо (Тбилиси, Грузия) – Маккаби (Хайфа, Израиль) – 1:2
- Торсхавн (Фареры) – Будучность (Черногория) – 4:0
- Линфилд (Северная Ирландия) – Борац (Босния) – 4:0
- Шахтер (Солигорск, Беларусь) – Фола (Люксембург) – 1:2
- Фольгоре (Сан-Марино) – Хибернианс (Мальта) – 1:3
- Приштина (Косово) – Коннас-Ки (Уэльс) – 4:1
- Валюр (Исландия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:3
Основной путь
- Сочи (Россия) – Кешля (Азербайджан) – 3:0
- Динамо (Батуми, Грузия) – БАТЭ (Беларусь) – 0:1
- Виктория (Чехия) – Динамо-Брест (Беларусь) – 2:1
- КуПС (Финляндия) – Ворскла (Украина) – 2:2
- Астана (Казахстан) – Арис (Греция) – 2:0
- ФКСБ (Румыния) – Шахтер (Казахстан) – 1:0
- Дрита (Косово) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0
- Базель (Швейцария) – Партизани (Албания) – 3:0
- Арда (Болгария) – Хапоэль (Б-Ш, Израиль) – 0:2
- Аполлон (Кипр) – Жилина (Словакия) – 1:3
- Чукарички (Сербия) – Сумгаит (Азербайджан) – 0:0
- Сутьеска (Черногория) – Маккаби (Т-А, Израиль) – 0:0
- Петрокуб (Молдова) – Сивасспор (Турция) – 0:1
- АЕЛ (Кипр) – Влазния (Албания) – 1:0
- Эльфсборг (Швеция) – Милсами (Молдова) – 4:0
- РФШ (Латвия) – Пушкаш-Академия (Венгрия) – 3:0
- Партизан (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия) – 1:0
- Дандолк (Ирландия) – Левадия (Эстония) – 2:2
- Гзира Юнайтед (Мальта) – Риека (Хорватия) – 0:2
- Кауно Жальгирис (Литва) – ТНС (Уэльс) – 0:5
- Домжале (Словения) – Хонка (Финляндия) – 1:1
- ЦСКА (София, Болгария) – Лиепая (Латвия) – 0:0
- Шкупи (Северная Македония) – Санта-Клара (Португалия) – 0:3
- Хиберниан (Шотландия) – Санта-Колома (Андорра) – 3:0
- Ларн (Северная Ирландия) – Орхус (Дания) – 2:1
- Гент (Бельгия) – Волеренга (Норвегия) – 4:0
- Дюделанж (Люксембург) – Богемиан (Ирландия) – 0:1
- Вележ (Босния) – АЕК (Греция) – 2:1
- Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Израиль) – 0:0
- Локомотив (Болгария) – Словацко (Чехия) – 1:0
- Арарат (Армения) – Шленск (Польша) – 2:4
- Лячи (Албания) – Университатя (Румыния) – 1:0
- Погонь (Польша) – Осиек (Хорватия) – 0:0
- Аустрия (Австрия) – Брейдаблик (Исландия) – 1:1
- Олимпия (Словения) – Биркиркара (Мальта) – 1:0
- Хаммарбю (Швеция) – Марибор (Словения) – 3:1
- Мольде (Норвегия) – Серветт (Швейцария) – 3:0
- Уйпешт (Венгрия) – Вадуц (Лихтенштейн) – 2:1
- Судува (Литва) – Ракув (Польша) – 0:0
- Спартак (Трнава, Словакия) – Сепси (Румыния) – 0:0
- Хабнарфьордюр (Исландия) – Русенборг (Норвегия) – 0:2
- Копенгаген (Дания) – Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – 4:1
- Паневежис (Литва) – Войводина (Сербия) – 0:1
- Хайдук (Хорватия) – Тобол (Казахстан) – 2:0
- Абердин (Шотландия) – Хэкен (Швеция) – 5:1
Что такое Лига конференций:
О создании нового турнира УЕФА объявил в 2018 году. Главная изюминка турнира в том, что победитель соревнования выйдет в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне, если он еще не квалифицировался в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат.
В УЕФА утверждают, что новый турнир позволит большему количеству игроков выступить в еврокубках и подстегнет развитие их футбольной карьеры, а клубам даст дополнительный шанс побороться за европейский трофей.