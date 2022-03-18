Помер колишній футболіст донецького Шахтаря та збірної України

Пішов із життя ексгравець донецького Шахтаря Олексій Бахарєв. Йому було лише 45 років

Олексій Бахарєв

Сьогодні, 18 березня, не стало колишнього півзахисника донецького Шахтаря Олексія Бахарєва. Сумну звістку повідомив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін на своїй сторінці у Facebook.

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Хавбек виступав за донецький клуб з 1999 по 2004 рік, провів загалом 177 матчів, забив 13 м'ячів, двічі вигравав чемпіонат України, а також тричі здобував Кубок України.

Олексій Бахарєв народився в Росії і зіграв один матч за її збірну, проте потім отримав український паспорт і провів один матч уже у синьо-жовтій футболці.

Після завершення кар'єри понад десять років працював дитячим тренером в Академії Шахтаря.

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Раніше ми повідомляли, що в окупованому Херсоні помер автор першого єврокубкового гола донецького Шахтаря Володимир Роговський.

Також у березні від осколка російського снаряда у Києві загинув дитячий тренер донецького Шахтаря.